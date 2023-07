Zelenski se da un baño de masas en Lituania: "Europa nunca volverá a ser ocupada"

Familias con banderas ucranianas, mujeres con ramos de girasoles, jóvenes vestidos de amarillo y azul y refugiados ucranianos vitoreaban al mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, que arrancó su discurso en Vilna con un sonoro «Slava Ukraini». Era difícil aplaudir y grabar con el móvil al mismo tiempo, por lo que muchos optaban por gritar tras cada frase del líder ucraniano. El presidente dio las gracias a Lituania por el apoyo recibido durante la invasión rusa y por acoger a gran cantidad de ucranianos que escapan de las hostilidades y dijo "sentirse como en casa".

«Aquí, en Vilna, vemos el progreso europeo, la gente de aquí sabe lo que es la seguridad, cómo conseguirla y sabe que la seguridad existe junto con Ucrania». Lo cierto es que el apoyo a Kyiv en las calles de Vilna es unánime y visible. Miles de banderas decoran los balcones de los lituanos y hay decenas de grafitis y carteles en marquesinas que apoyan directamente su ingreso en la Alianza. «Gracias por la ayuda en nuestra defensa y por vuestra postura tan clara y valiente de invitar a Ucrania a la OTAN».

Un grupo de corredores llevó desde Bajmut hasta Vilna una bandera militar ucraniana. "Nuestra bandera militar de Bajmut significa que nadie, incluidos los lituanos, tendrá que luchar nunca contra soldados rusos". "Esta bandera nuestra significa que nunca jamás habrá más deportaciones de los países bálticos a Siberia. Nunca habrá una partición de Polonia. Nadie humillará jamás a Hungría. Nadie verá nunca tanques en Praga. No habrá Guerra de Invierno en Finlandia. Europa nunca volverá a ser ocupada". La bandera fue después izada en el centro de la plaza.

"La bandera de Ucrania, aunque haya sido alcanzada por las balas, está viva y es muy majestuosa, libre. Esto significa que todas las banderas de las naciones europeas estarán vivas, majestuosas y libres", explicó Zelenski, quien recordó también que en las ruinas de Bajmut, "en los campos de otras batallas donde permanecen las ambiciones de los invasores rusos, los usurpadores rusos y sus ambiciones serán destruidos".

"Lituania siempre os pertenecerá solo a vosotros", recalcó el presidente ucraniano entre aplausos. Y es que "nadie debe mirar nunca hacia Moscú".

Para Zelenski, «las banderas ucranianas demuestran que ya somos aliados y que Ucrania defenderá su libertad y la vuestra». El líder ucraniano viajó hasta Lituania, donde se celebra la cumbre de la OTAN, a pesar de no haber recibido una invitación formal para que su país se integre en la Alianza Atlántica. El mandatario confesó que tenía fe en una solución, en los socios y en una «OTAN fuerte que no vacila, no pierde el tiempo y no hace la vista gorda ante ninguna agresión, ¿es mucho pedir?», se preguntó el líder ucraniano ante un público emocionado. «La OTAN proporcionará seguridad a Ucrania, y Ucrania hará más fuerte a la OTAN», concluyó.

Zelenski dejó el escenario para unirse después a la cena organizada por el presidente lituano, Gitanas Nauseda, para los líderes de la Alianza. De camino a su coche oficial también fue aplaudido por la multitud.