¿Zelenski, obligado a llegar a un acuerdo de paz con Putin para poner fin a la guerra?

Ucraniay sus aliados deben actuar rápidamente para garantizar que sus tropas tengan las armas y el entrenamiento para luchar contra Rusia, y el presidente ucraniano Zelenski podría verse obligado a llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra que conviene a su homólogo ruso Vladimir Putin, según el International Crisis Group (ICG) y que recoge 'Newsweek'.

"Durante demasiado tiempo, los aliados se aferraron al pensamiento mágico sobre la debilidad de Rusia y la capacidad de Ucrania para forzar al Kremlin a entablar conversaciones con éxito en el campo de batalla", aseguró Alissa de Carbonnel, subdirectora del programa del ICG para Europa y Asia Central .

Las fuerzas ucranianas están a la defensiva mientras las tropas rusas han avanzado en el este, especialmente en la región de Jarkiv, donde las fuerzas ucranianas, superadas en armamento, sufren una escasez de municiones a la espera de recibir un paquete de ayuda aprobado por el Congreso de Estados Unidos.

Mientras Kyiv y Moscú esperan que su adversario ofrezca importantes concesiones a cambio de la paz, Ucrania debe reclutar suficientes tropas y esperar a que sus aliados les faciliten las armas que necesita para librar una guerra larga, indicó el grupo de expertos Crisis Group en su informe publicado este martes.

Dicho informe del ICG decía que 2023 "supuso importantes debilidades en el papel que está librando Kyiv" y que el apoyo occidental no puede garantizarse, especialmente dada la polarización política sobre la ayuda en Estados Unidos.

"Si Estados Unidos recorta su ayuda, Europa necesitará llenar los vacíos", recoge el informe, "aunque está aumentando su capacidad para hacerlo, todavía le queda un largo camino por recorrer", agrega.

Sin embargo, un giro de Zelenski hacia una mayor dependencia de Europa necesitaría aliados allí para superar los cuellos de botella en la cadena de suministro de armas, así como gastar más en adquisiciones de defensa, dijo el ICG.

Crisis Group también describió cómo los aliados de Kyiv tendrán que "caminar sobre una línea cuidadosa" para aumentar gradualmente la asistencia militar, como lo está haciendo Estados Unidos, "para cambiar las percepciones rusas sobre la amenaza que la ayuda representa para Moscú".

Asimismo, es igual de importante que Ucrania arregle su "sistema fallido de reclutamiento y despliegue" y movilice y entrene a tropas de primera línea, algo que las autoridades y el Ejército del país no han planificado adecuadamente.

"Si Ucrania y sus partidarios no actúan rápidamente para solucionar los problemas, Kyiv tal vez no tenga otra opción que llegar a un acuerdo en los términos de Rusia". Incluso si un acuerdo de ese tipo pusiera fin a los combates en el corto plazo, tendría un "coste tremendo no sólo para Ucrania, sino también para la seguridad europea".

"Si Ucrania y sus partidarios no pueden adaptarse y mantener su determinación, es casi seguro que Ucrania seguirá perdiendo vidas y territorio", indicó, "y eventualmente no tendrá más opción que cerrar algún tipo de acuerdo".

El ICG señaló que la "diplomacia" pondría fin a los combates y que Kyiv y sus aliados "deberían continuar la lucha hasta que Moscú esté interesado en un acuerdo que no sólo ponga fin a los disparos, sino que limite la capacidad rusa para futuras agresiones".

En los últimos días, Putin señaló que consideraría conversaciones de paz que reconozcan las actuales líneas del campo de batalla, pero que seguirá luchando si Ucrania y sus aliados no llegan a un acuerdo, según Reuters, citando fuentes anónimas familiarizadas con las discusiones.

Sin embargo, el Ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, afirmó que Putin simplemente estaba tratando de descarrilar una cumbre de paz iniciada por Ucrania en Suiza el próximo mes con "señales falsas" sobre su supuesta disposición a detener la guerra.