Zuckerberg copia el modelo de X y elimina a los verificadores de datos en Facebook e Instagram: así funcionará el nuevo sistema

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de la tecnológica Meta, ha anunciado que eliminará su programa de verificación de datos a través de un vídeo publicado en sus redes sociales. El fundador de Facebook ha justificado esta decisión asegurando que su objetivo es "simplificar nuestras políticas y restaurar la libertad de expresión". De esta forma, tanto Facebook como Instagram pasarán a aplicar un sistema similar al empleado por Elon Musk en su competidora directa, 'X', antes conocida como Twitter.

En el vídeo, de algo más de cinco minutos de duración, Mark Zuckerberg anticipa que "es la hora de volver a nuestras raíces" en materia de libertad de expresión, ya que considera que "hemos llegado a un punto en el que hay demasiados errores y demasiada censura". De esta forma, el CEO afirma que es necesario deshacerse de los "verificadores de datos y (...) sustituirlos por notas de la comunidad similares a X", lo que dejaría en manos de los usuarios de Instagram y Facebook el corregir u comentar aquellas publicaciones que puedan ser consideradas erróneas o imprecisas.

Así funciona el sistema de 'Notas de la comunidad'

Fue en 2023 cuándo 'X' implementó el conocido como sistema de 'Notas de la comunidad', el cual, según precisan desde la compañía, permite a los usuarios de la red social "dejar notas en cualquier post", para incluir matices, o desmentir información que no sea verdadera. Estas pasan a mostrarse junto al post cuando "una cantidad suficiente de colaboradores con diferentes puntos de vista califican esa nota como útil", y no pueden ser "editadas ni modificadas" por los equipos de 'X'. Así, también contempla que cualquier persona pueda denunciar aquellas notas que "a su entender, no cumplan con las reglas". En el comunicado, Mark Zuckerberg no se ha pronunciado sobre la fecha en la que comenzará a aplicarse, aunque sí ha desvelado que Estados Unidos será el primer país donde se ponga en marcha.

El responsable de políticas públicas de Meta, Joel Kaplan, ha ahondado en los motivos que les han llevado a tomar esta decisión a través de un comunicado, donde sostiene que "hemos visto que este enfoque funciona en 'X', donde permiten a su comunidad decidir cuándo las publicaciones son potencialmente engañosas y necesitan más contexto, y personas de distintas perspectivas deciden qué tipo de contexto es útil para otros usuarios". Quien también ha respaldado este cambio de postura ha sido el propio dueño de 'X', Elon Musk, quien citando un artículo en el que se han eco de la noticia escribe "esto es genial".