La pizza, tal como la conocemos en nuestros días, tiene sus orígenes en Nápoles (Italia), entorno a principios del siglo XVIII. Sin embargo, su historia se remonta mucho más atrás, aunque el tema que hoy nos concierne es más práctico que histórico, así que no entraremos en esta cuestión por el momento. Desde hace ya muchas décadas, esta masa de pan plana cubierta de comida se expandió internacionalmente.

Junto con las hamburguesas y el sushi, la pizza constituye con seguridad una de los alimentos más populares a nivel mundial. Resulta muy extraño caminar por las calles de un municipio y no encontrar al menos un establecimiento en el que se preparen pizzas. Además, es tanto una comida rápida como también precocinada más utilizadas para salir de un apuro de tiempo.

En la mayoría de locales de pizza se ofrecen varios tamaños, aunque los más consumidos son grande y mediano. A la hora de ordenar una pizza, hay quien, como suele decirse, 'se come un oso por los ojos', o sea, que calcula mal las cantidades y siempre acaba sobrándole alguna porción. En la otra cara del espectro se encuentras quienes, por error o por vergüenza, terminan con hambre.

Acertijo visual: ¿Hay más cantidad en dos pizzas medianas o en una grande?

Para el juego de hoy, les planteamos un acertijo que parece sencillo en un primero momento, pero que en realidad tiene mucha más 'miga' e intríngulis. Este es el caso: acuden a un restaurante italiano junto a un amigo y ven que el precio de una pizza 'grande' es el mismo que el de dos pizzas tamaño 'mediano'. Usted y su acompañante quieren aprovechar bien su dinero y comer la máxima cantidad posible de pizza.

Como podemos leer en el cartel, el diámetro de las pizzas medianas es de 20 centímetros cada una, mientras que el de la pizza grande es de 30 centímetros, un 50% más grande, Si nos queremos marchar lo mejor comidos del restaurante, entonces: ¿Qué opción contiene más pizza, dos medianas o una grande?

Pues bien, para resolver este acertijo habremos de echar mano de las matemáticas y no tanto de la intuición, que en un primer momento nos llevaría a escoger sin lugar a dudas las dos pizzas medianas, ya que son más en número. Sin embargo, debemos recordar la fórmula geométrica para calcular el área de un círculo: el número π multiplicado por el radio al cuadrado.

Aplicando esta fórmula a lo que ya sabemos, deberíamos multiplicar el radio de cada una de las pizzas y compararlo. Las pizzas de tamaño 'mediano' miden 20 centímetros de diámetro, luego su radio será la mitad: 10 centímetros. Es decir, que cada una de ellas tiene una superficie de π multiplicado por 10 y por 10 de nuevo.

Por otra parte, el radio de la pizza de tamaño 'grande' será la mitad de 30 centímetros: 15 centímetros. Bastará con aplicar la misma fórmula del área de un círculo a esta longitud y compararlas. Multiplicaremos π por 15 al cuadrado (15 x 15).

Así, sabemos ahora que el área de cada pizza mediana es de aproximadamente unos 314 centímetros cuadrados. Entonces, el área de la pizza grande será de alrededor de 706,5 centímetros cuadrados.

Como la oferta incluye dos pizzas medianas por el precio de una grande, tomaremos en cuenta dos unidades. Es decir, que la primera opción ofrece 314 x 2: 628 centímetros cuadrados de pizza.

La solución entonces está más que claro que es, en contra de lo que pueda distarnos en un principio la intuición, escoger la pizza de tamaño 'grande', que contiene más cantidad incluso que dos pizzas medianas juntas.

