Ya ha llegado el 14 de febrero, Día de San Valentín (también conocido como 'Día de los enamorados'), una fecha internacional en la que se celebra el amor romántico y las relaciones entre personas. Aunque la celebración de esta figura, un mártir cristiano del siglo III, fue establecida hace muchísimos años por la Iglesia Católica, no fue hasta finales del siglo XIX cuando surgió la versión moderna.

Primero en países anglosajones y más adelante en todo el mundo, durante esta fecha se ha popularizado el intercambio de tarjetas y regalos entre parejas o enamorados, con un mensaje mucho más comercial que espiritual. Si este San Valentín no disponen de compañía, podrán al menos consolarse con el juego que les presentaremos más adelante, y ayudar a nuestros protagonistas a encontrar el amor.

Adivinanza de San Valentín: ¿Puedes ayudar a este joven enamorado a conquistar a su amada?

Para el juego de hoy, les presentaremos un acertijo que está relacionado con el 'Día de los enamorados', donde un galán entusiasta deberá conseguir, no sin dificultad, cortejar al amor de su vida. Pero para ello, el joven necesitará de su ayuda, ya que para hacer que la mujer de la que está locamente enamorado se sorprenda, ha codificado su mensaje.

Estatua enamorados PEXELS (Kuan-yu Huang)

Nuestro protagonista se llama David, y es amigo desde hace mucho tiempo de Clara, una chica de su vecindario, de la que está locamente enamorado. Sin embargo, por timidez y miedo a que le rechace, nunca le ha confesado lo que siente. Harto de lidiar con esta situación, David aprovecha el Día de San Valentín para declararse a Clara, pero decide hacerlo de una forma muy especial.

Este joven planea quedar con la chica a un lugar misterioso en la ciudad donde viven, y para asegurarse de que ella acuda y crear algo de expectación, decide prepararle una especie de yincana. David deja una serie de sobres desperdigados por el jardín de Clara, cada uno con un mensaje con distinta información. Este es el contenido de las cartas que ella encuentra:

Pista 1. "Para llegar al lugar donde te esperaré, debes seguir el camino de los números, pero solo aquellos que sean impares".

Pista 2. "El número total de letras en los nombres de los dos juntos será igual a la cantidad de pasos que debes dar para llegar al sitio. Pero si sumas el número de letras de mi nombre, deberás restarle dos y al total y multiplicarlo por veinte".

Pista 3. "Por último, para encontrar el lugar exacto, debes saber que mi nombre tiene cinco letras, y que la ubicación está cerca de una fuente, justo enfrente de la antigua librería".

Sabiendo todo esto, deberán tratar de resolver el acertijo, permitiendo así que el joven pueda declararle sus sentimiento al amor de su vida. A continuación daremos la respuesta, pero no hagan trampas: no apliquen aquello de que 'en el amor, como en la guerra, todo vale'.

Solución:

David le dice a Clara que siga el camino de los números impares, pero esto no es una pista determinante para resolver el acertijo en términos de los pasos. Es solo un detalle para hacer que el enigma suene más misterioso, además de despistar.

La pista clave es la segunda, donde se menciona que la cantidad total de letras en sus nombres (David y Clara) es igual a la cantidad de pasos, pero debe restar dos al número de letras de su nombre (David). Clara solo podrá resolver el acertijo si adivina quién es el misterioso pretendiente que le ha preparado este acertijo para conquistarla, aunque es más que probable que sospeche de David.

Si consigue adivinar que, efectivamente, es David quien está enamorado de ella, sabrá que: 'David' tiene 5 letras, 'Clara' tiene cinco letras y que la suma de ambos da un total de 10 letras. Como la misma pista le indicó, si hace esta operación deberá restarle dos, obteniendo 8. Multiplicando esto por veinte, sabrá que el número exacto de pasos que debe dar es de 160.

La última pista está ahí para dar contexto sobre el lugar exacto donde David la esperará: cerca de una fuente frente a la librería antigua, una ubicación muy especial, porque fue allí donde se conocieron jugando en la calle, cuando eran pequeños. Realmente no afecta al número de pasos, pero sí le puede dar a Clara una idea de quién será su "misterioso" admirador.

Si han conseguido resolver el acertijo, finalmente Clara podrá acudir hasta el lugar señalado, donde David se le declarará, confesándole todo el amor por ella que se había callado durante este largo tiempo. El resto queda en manos de Cupido o del destino, solo queda esperar a que suceda aquello de que 'Fueron felices y comieron perdices', pero no sabemos la respuesta.

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se juega o realiza alguna clase de entretenimiento, el cerebro se atrofia, es como un músculo que no se trabaja y queda débil por el desuso. Por este motivo, no deben verse jamás como una pérdida de tiempo, imagínese un test visual como una "flexión mental".

Un error muy común entre la gente muy ocupada es no permitirse un momento de desconexión del estrés y la responsabilidad. A través de los pasatiempos se estimulan ciertas áreas cerebrales. Además de un entretenimiento, son una buena forma de dar rienda suelta a la mente para concentrarse en otra tarea, refuerce nuestras capacidades mentales de agudeza o intuición.

Otros grandes beneficios de los pasatiempos son los siguientes:

Alivian el estrés y la ansiedad. Especialmente en momentos de espera o tras dosis fuertes de tensión.

Ayudan a la concentración. Requiere mantener el foco en una tarea concreta que demanda nuestro interés.

Mejoran la agudeza mental. Está más que probado que los pasatiempos contribuyen a entrenar la capacidad de resolver problemas.

Aumentan la capacidad de improvisación. Mediante estos juegos, de adquiere un mayor dominio de la espontaneidad y la originalidad a la hora de actuar rápidamente.