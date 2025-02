En todas las culturas, independientemente del tiempo y el lugar del mundo, las personas han creado acertijos y otra clase de retos mentales. Con ellos, no solo se consigue que pasen más rápidamente las 'horas muertas', sino que también se puede poner a prueba la capacidad intelectual de los interlocutores. Conocer cómo opera la mente de una persona, la manera en la que articula su pensamiento en busca de una solución, puede ayudarnos a comprenderla mejor.

En la mitología antigua, incluso un héroe como el griego Edipo tuvo que enfrentarse con una de estas adivinanzas. La Esfinge (un monstruo con alas, cuerpo de león y cabeza humana) que asolaba la ciudad de Tebas le planteó a este personaje un acertijo que, en caso de fallarlo, provocaría la muerte de Edipo. El ser mitológico le preguntó "¿Qué ser, provisto de una sola voz, camina primero de cuatro patas por la mañana, después sobre dos patas al mediodía y finalmente con tres patas al atardecer?". El héroe supo la respuesta y evitó su final al declarar, sencillamente: "el hombre".

La Gran Esfinge de Giza podría no ser de origen humano, según un estudio de la Universidad de Nueva York

Pero existen decenas de adivinanzas distintas que se han popularizado a lo largo de la historia y del planeta, algunos a través del 'boca a boca' y otros gracias a figuras importantes del mundo académico. En esta ocasión, hablaremos de uno de estos retos mentales más conocidos del que, sin embargo, su solución no es normalmente tan conocida.

Pon a prueba tu inteligencia con uno de los acertijos más famosos de la historia

Para el juego de hoy, necesitarán poner en marcha sus mejores herramientas de razonamiento mental si quieren resolver el acertijo que les planteamos. Ayudarse de papel y boli puede ser de gran utilidad para esta tarea. Aquí deberán demostrar una de esas capacidades que no se desarrollan tanto en el colegio como sí en la vida: el razonamiento abstracto. Dicho esto, pues, comencemos.

Deben ponerse en la siguiente situación: se encuentran encerrado en una casa misteriosa que consta de dos habitaciones separadas, y para escapar deben resolver un puzle. Su misión es la de descubrir qué interruptor controla cada bombilla usando la lógica y el ingenio, pero el juego tiene cierta complicación:

En la primera habitación, donde nos encontramos, hay tres interruptores, todos en posición de apagado.

En la segunda habitación, hay tres bombillas, cada una conectada a uno de los interruptores, pero no sabemos a cuál exactamente.

Desde la habitación donde están los interruptores es imposible ver las bombillas, ya que las habitaciones están separadas por una puerta.

Podemos hacer lo que queramos con los interruptores (encenderlos, apagarlos, combinarlos como quieras).

Sin embargo, solo está permitido pasar a la habitación de las bombillas una única vez, no vale entrar y salir constantemente.

Tres bombillas PEXELS (Pixabay)

Solución:

Para poder conocer qué interruptor corresponde a qué bombilla, deberemos echar mano del ingenio y jugar con dos variables distintas: la luz y la temperatura. Obviamente este método no funcionaría igual de bien con las nuevas bombillas LED, pero el acertijo tiene ya muchos años, por lo que se da por hecho que se utilizan del tipo incandescente clásicas.

Los cristales de esta clase de casquillos alcanzan temperaturas muy altas cuando llevan cierto tiempo en uso, por lo que podremos aprovechar esta cualidad en nuestro favor. Este es el procedimiento para dar con la solución en el menor número de pasos posible:

Lo primero será encender el primer interruptor y dejarlo encendido durante unos 10 minutos aproximadamente.

Después, apagaremos el primer interruptor y encenderemos el segundo, dejándolo así.

El tercer interruptor lo dejaremos como está, apagado, y pasaremos a la habitación que contiene las bombillas.

La bombilla que está encendida en ese momento corresponde al segundo interruptor, ya que fue el último que encendimos antes de entrar.

Para conocer a qué bombilla corresponde el primer interruptor, ya que habrá dos apagadas, bastará con tocarlas con la mano (con cuidado). La que esté caliente será la que vaya unida al primer interruptor, ya que habrá estado un tiempo encendida.

Por último, la bombilla que está apagada y fría pertenece al tercer interruptor, ya que nunca llegamos a encenderla en ningún momento.

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se dedica tiempo al juego o a alguna forma de entretenimiento, el cerebro puede debilitarse, al igual que un músculo que no se ejercita y pierde fuerza por falta de uso. Por esta razón, no deben considerarse una pérdida de tiempo; más bien, debería imaginarse uno de estos test como una especie de "entrenamiento mental".

Un error frecuente entre quienes llevan una vida ajetreada es no reservar momentos para desconectar del estrés y las obligaciones. Los pasatiempos activan ciertas áreas del cerebro y, además de ser una fuente de diversión, permiten liberar la mente y redirigir la atención a una tarea diferente, lo que refuerza habilidades cognitivas como la intuición y la agudeza mental.

Algunos de los principales beneficios de los pasatiempos incluyen:

Reducción del estrés y la ansiedad. Son especialmente útiles en momentos de espera o tras situaciones de gran tensión.

Mejora de la concentración. Exigen atención plena en una actividad concreta, favoreciendo la capacidad de enfoque.

Desarrollo de la agudeza mental. Está comprobado que ayudan a entrenar la habilidad para resolver problemas.

Aumento de la capacidad de improvisación. Fomentan la espontaneidad y la creatividad para reaccionar con rapidez.