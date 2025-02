Test de animales: ¿Cuánto sabes sobre la fauna y flora de España? Pon a prueba tus conocimietos

La Península Ibérica cuenta con una enorme diversidad climática, gracias a su tan variada geografía y a su posición privilegiada entre el océano Atlántico, el mar Mediterráneo y el continente europeo. En España contamos con zonas montañosas, de ría, desérticas, mediterráneas y hasta con un ecosistema único: la dehesa, un paisaje agrosilvopastoral que solo se da en nuestra región.

Esto ha favorecido que en nuestro país se den especies de flora y fauna singulares y exclusivas de la Península, algunas tan conocidas y emblemáticas como el lince ibérico, y otras que se mencionan en muy pocas ocasiones. Los conocimientos acerca de la zoología y la botánica de nuestro país también son una parte importante de la cultura nacional, y por eso en esta ocasión hemos decidido reivindicarlo.

Test de animales: ¿Cuánto sabes sobre la flora y fauna de España?

Para el juego de hoy, les plantearemos una serie de preguntas acerca de temas variados, pero siempre con el eje común de los animales y plantas de la Península Ibérica, a ver si son capaces de acertarlas todas y demostrar sus vastos conocimientos. Como pequeña pista antes de comenzar, les adelantamos que algunas de las cuestiones están basadas en noticias publicadas anteriormente en LA RAZÓN. Dicho esto, ¡comenzamos!

¿Qué clase de animal era 'Becerrillo', la figura legendaria que participó en la conquista del Nuevo Mundo?

¿Cómo se llama la mariposa con nombre de reina que es endémica de la Península Ibérica?

¿De qué color nacen los flamencos del Parque Nacional de Doñana o del Delta del Ebro?

¿A qué se dice que recuerda el olor de la flor del 'tajinaste rojo' tan típico de Tenerife?

¿Cómo se llama la planta carnívora que crece en zonas húmedas como la Sierra de Cazorla?

¿Para qué se utilizaba la llamada 'mosca española' en la antigüedad?

¿Qué clase de animal era 'Becerrillo', la figura legendaria que participó en la conquista del Nuevo Mundo? Se trata de un perro, más concretamente de la raza de los "alanos españoles", que perteneció al mítico explorador Juan Ponce de León.

¿Cómo se llama la mariposa con nombre de reina que es endémica de la Península Ibérica? Se le conoce como 'mariposa isabelina' (Graellsia isabellae), bautizada así en honor a la reina Isabel II. Sus alas pueden tener una envergadura de entre 5 y 7 centímetros, y en fase de larva se alimenta de las hojas de los enebros.

¿De qué color nacen los flamencos del Parque Nacional de Doñana o del Delta del Ebro? Como cualquier otros flamencos comunes (Phoenicopterus roseus), nacen con el plumaje blanco. No adquieren tonos rosados o rojizos hasta la edad adulta, ya que esta pigmentación está causada por los carotenoides de los crustáceos y algas que consume.

¿A qué se dice que recuerda el olor de la flor del 'tajinaste rojo' tan típico de Tenerife? Esta planta tan singular atrae a polinizadores con su llamativo color rojizo y su peculiar aroma que recuerda a los machos cabríos.

¿Cómo se llama la planta carnívora que crece en zonas húmedas como la Sierra de Cazorla? En estos climas de la Península Ibérica se da la 'grasilla' (Pinguicula vallisneriifolia), una planta carnívora que atrapa insectos con sus hojas pegajosas.

¿Para qué se utilizaba la llamada 'mosca española' en la antigüedad? A pesar de ser muy tóxico, se utilizaba este escarabajo (Lytta vesicatoria) como un afrodisíaco, aunque realmente su efecto era de inflamación con riesgo de muerte.

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se dedica tiempo al juego o a alguna forma de entretenimiento, el cerebro puede debilitarse, al igual que un músculo que no se ejercita y pierde fuerza por falta de uso. Por esta razón, no deben considerarse una pérdida de tiempo; más bien, debería imaginarse uno de estos test como una especie de "entrenamiento mental".

Un error frecuente entre quienes llevan una vida ajetreada es no reservar momentos para desconectar del estrés y las obligaciones. Los pasatiempos activan ciertas áreas del cerebro y, además de ser una fuente de diversión, permiten liberar la mente y redirigir la atención a una tarea diferente, lo que refuerza habilidades cognitivas como la intuición y la agudeza mental.

Algunos de los principales beneficios de los pasatiempos incluyen:

Reducción del estrés y la ansiedad. Son especialmente útiles en momentos de espera o tras situaciones de gran tensión.

Mejora de la concentración. Exigen atención plena en una actividad concreta, favoreciendo la capacidad de enfoque.

Desarrollo de la agudeza mental. Está comprobado que ayudan a entrenar la habilidad para resolver problemas.

Aumento de la capacidad de improvisación. Fomentan la espontaneidad y la creatividad para reaccionar con rapidez.