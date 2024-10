Test de personalidad: Estas son las canciones que más escuchan los psicópatas

Todas las mentes más conservadoras de su época se han revelado contra la 'música de los jóvenes' por considerarla demoníaca, falta de coherencia o, simplemente, ruido desacompasado. En su momento, un grupo como 'The Beatles', que para los estándares de hoy serían 'más sosos que un pan sin sal', fueron acusados de crear las peores de las melodías, las más anárquicas e incluso satanistas.

Para los más puristas, hoy en día el reguetón es ya 'un mal menor' en comparación a otros géneros musicales que surgieron más recientemente, de la misma forma que en su momento lo fueron el punk, el rock o la electrónica. Afortunadamente, el clima de opinión general es bastante diverso y abierto, lo que permite que todo el mundo disponga de música de cualquier género imaginable.

Aunque es un gran reclamo utilizado por la prensa el incluir 'psicópata' en cualquier titular, hay que entender que una persona no padece este trastorno por escuchar un tipo de música concreto. La lógica es más bien la contraria, que muchas personas con dicho desorden tienen un gusto por ciertos géneros musicales o canciones. Así lo trataron de estudiar un equipo de investigadores de la Universidad de Nueva York hace un par de años.

Según la definición de 'psicopatía' que da CinfaSalud, se conoce como tal "el desorden mental por el que una persona presenta rasgos de personalidad que le hacen mostrar una falta de empatía hacia las demás personas, así como una ausencia de remordimientos o de sentimiento de culpa cuando le causa perjuicio a otros".

Un equipo de investigadores de la Universidad de Nueva York pusieron a dos centenares de estudiantes universitarios a escuchar una lista de reproducción con más de 260 canciones distintas y, curiosamente, parece que lograron encontrar algunos patrones que parecían hacer la diferencia entre las personas psicópatas y las no psicópatas.

En el juego de hoy, les compartiremos algunos de los títulos de las canciones que más escuchan los psicópatas, para que comprueben por ustedes mismos si sus gustos musicales coinciden con los de este sector de la población. En España, en torno al 1% de los ciudadano están catalogados así, pero cotéjenlo por su cuenta.

Gustos de los 'psicópatas'

Algunos alumnos no eran clasificados como 'psicópatas' en sí, pero los que obtuvieron una alta puntuación en la escala de psicopatía coincidían en que les agradaban especialmente estas canciones:

‘Lose Yourself’, de Eminem.

‘No Diggity”, de Blackstreet.

“What Do You Mean”, de Justin Bieber.

Eminem durante un concierto en 2004 en Nueva York larazon

Por otra parte, sintieron un rechazo generalizado a estas otras melodías:

“Money For Nothing” (Dire Straits).

“The Wayward Wind” (Various).

“My Sharona” (The Knack).

Los propios investigadores declararon que se trataba de un experimento realizado con una muestra muy pequeña y acotada de población, así que aunque los resultados fueron de lo más atrayentes, habría de repetirse con un sector poblacional mucho más grande para confirmar mejor los patrones. Resultaría mucho más interesante si esta prueba se repitiese en España con música más típica de nuestro país. Quien sabe si los psicópatas serían más fans de Aitana, Los Chichos o Seguridad Social.

