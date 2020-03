Ibai Gómez: “Hace tres años me detectaron un melanoma”

El centrocampista del Athletic ha hablado de cómo está sobrellevando la cuarentena. En ella, Ibai Gómez ha confesado que hace tres años le detectaron y la importancia que dio a partir de entonces a la salud.

“La situación es crítica, pero por nuestra parte somos afortunados. De momento nos mantenemos con la salud bien y no tengo queja ni por mí ni por familia. A los afectados y a los que les atienden solo podemos ayudarles. Lo principal en esta vida es la salud y sin ello no hay nada que hacer. Hay que ser responsables todos porque esto está en nuestras manos. Soy afortunado porque tengo espacio para entrenar, parar que los niños corran. Así no se puede quejar uno viendo lo que hay. Seguro que hay quien piensa que para nosotros es más fácil, pero sin salud no hay nada de lo que poder disfrutar”, ha comenzado diciendo en Telebilbao.

Desde que el detectaron el melanoma, lo que más importa a Ibai Gómez es la salud

Sobre los consejos sobre dietas y vida saludable que suele dar en sus redes sociales, Ibai Gómez ha señalado: “Intento concienciar y hacer las cosas más amenas. Quiero hacer las cosas más fáciles y no daño, ni mucho menos. La salud es vital y le doy mucha importancia. El estilo de vida que llevo lo hago por salud y no por una cuestión de rendimiento. Hace tres años me detectaron un melanoma en la espalda y desde ahí lo que más me importa es la salud. Esto me hizo conocer a gente muy profesional en cuestiones de inmunidad y lo que trato de mostrar son esas cuestiones para ayudar de cara a tener un sistema inmune más fuerte y una vida más saludable”.

El centrocampista también ha hecho alusión a la situación, afirmando que “lo único que está en nuestras manos es quedarnos en casa. Esa es nuestra mejor manera de ayudar”. “Esperamos ser un poco mejores. Una gran mayoría de gente se va a dar cuenta de lo que es importante en la vida”, ha concluido, optimista, Ibai Gómez.