La proposición indecente de Garay a Tamara Gorro para después de la cuarentena

El central del Valencia, primer positivo por coronavirus en LaLiga Santander, permanece aislado en su domicilio. Pese a ello, tanto Ezequiel Garay como su mujer, Tamara Gorro, son muy activos en las redes sociales donde, para deleite de sus seguidores, no se cortan a la hora de lanzarse mensajes picantes.

Ezequiel Garay, Tamara Gorro y el sexo

“Cuando me dejen salir de esta cuarentena no vas a tener casa donde correr”, dijo el defensor del Valencia a su mujer en uno de sus últimos directos. “¿Quieres decir que vamos a hacer el amor a todas horas?”, le preguntó Tamara Gorro.

El futbolista del Valencia también contó qué es lo que menos le gusta de las redes sociales. “Es muy fácil, lo que más me molesta ahí es la crítica fácil. Hablo en mi sentido, en el de mi mundo que es el fútbol, la crítica fácil es cuando critican algo y no tienen ni idea", señaló Ezequiel Garay. “Pero todo el mundo tiene crítica, la gente critica al peluquero, al frutero...”, argumentó Tamara Gorro. “Pues eso es lo que no me gusta”, zanjó el argentino.

Además de lanzarse proposiciones indecentes, Tamara Gorro desveló también una intimidad de su marido: “Eres sonámbulo, que cuando jugabas en el Benfica te has llegado a ir en calzoncillos a la calle”.

El mensaje de Tamara Gorro tras el positivo por coronavirus de Ezequiel Garay

“Como ya sabéis Ezequiel ha dado positivo en coronavirus, yo supongo, por lógica, que también estaré infectada porque estoy en contacto directo con él, pero voy a dar el primer paso que las autoridades sanitarias han dado desde el minuto uno que es no colapsar. No tengo síntomas, él está bien, yo también, por lo que no me voy a volver loca pidiendo esa prueba porque estoy bien y hay que dejar prioridad a las personas que lo necesitan”, explicó.