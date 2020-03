Alfonso Pedraza quiere seguir en el Betis la próxima temporada

Aunque se antoja complicado que el conjunto verdiblanco ejerza la opción de compra que tiene sobre él, que es de 10 millones de euros, el defensor de 23 años no pierde la esperanza. De no ser adquirido en propiedad por el Betis, Alfonso Pedraza volverá al Villarreal, que buscará hacer caja por él en verano.

Cuestionado por su futuro en el equipo andaluz, el lateral ha señalado: “Llevo mucho tiempo sin jugar y quiero demostrar que puedo quedarme. Tengo mucha confianza y esperanzas de que el Betis apueste por mí, estoy muy a gusto en el club y la ciudad. No he tenido mucho protagonismo por culpa de las lesiones, pero el Betis es un gran club, con una afición que creo que me quiere mucho. Lo noto en las redes sociales”.

Aún así, Alfonso Pedraza ha querido recalcar: “No pienso en la próxima temporada. Para mí, ahora mismo sólo existen estos once encuentros que quedan de LaLiga y tengo que demostrar que, si no me puedo quedar en el Betis, puedo jugar en cualquier otro sitio”.

El Eintracht Frankfurt se lanzará a por Alfonso Pedraza si no sigue en el Betis

Según la prensa alemana, el Eintracht Frankfurt peina el mercado en busca de un recambio para Filip Kostic, al que difícilmente podrá retener en sus filas, y una de las opciones que más gustan es la de Alfonso Pedraza, que podría recalar así en la Bundesliga si el Betis no ejerce la opción de compra que tiene sobre él.