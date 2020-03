Ángel Torres propone fecha para que se reanude la Liga

Ángel Torres, presidente del Getafe, declaró que el 29 de mayo sería “una buena fecha” para reanudar la Liga española y así poder terminar el campeonato el 30 de junio jugando dos partidos por semana.

Para el máximo mandatario del Getafe “lo ideal”, y en lo que confía, es poder volver a entrenar alrededor del 15 de mayo, “después de San Isidro”, y disponer así de unos días antes de competir.

"Confío que después del puente de mayo, en grupos, podamos entrenar, porque no podemos tener a todo un país asustado, aunque la prioridad es que se juegue cuando los médicos y el Gobierno digan que se puede jugar", confesó Torres.

El presidente del Getafe fue el primero en plantarse ante la UEFA cuando decidió, el 11 de marzo, que su equipo no viajaría a Milán para medirse al Inter en la Liga Europa debido a la crisis sanitaria del coronavirus que en ese momento se vivía en Italia.

"Hice lo correcto y además estaba convencido. Soy hombre de riesgo y cuando hay que tomar una decisión se toma, pero viendo el panorama, viendo las noticias y cómo estaba la plantilla lo más acertado era pensar que lo primero es la salud", dijo Torres, en declaraciones a 'El Transistor'.

El presidente del Getafe también se mostró crítico con la decisión de algunos equipos de acogerse a un ERTE tras conocerse la suspensión, de momento temporal, de las competiciones por la pandemia de coronavirus.

"No entiendo que hayan presentado un ERTE otros equipos y no entiendo la prisa que hay por recurrir a ellos. Hace unos años fuimos pioneros cuando el 80 o 85% se fueron a concurso de acreedores y nosotros no lo hicimos. Si el campeonato no se reanuda lo pasaremos mal y tendremos que apretarnos el cinturón, pero ahora creo que algunos se han precipitado", señaló.

"Hubiése sido lo más sensato cerrar un acuerdo con AFE. No es buena la imagen que da el fútbol cada vez que hay un problema. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero creo que tenemos que ir de la mano de LaLiga, porque como club me perjudica la imagen que damos como patronal", comentó.

Por último, Torres reconoció que "nunca había estado diecisiete días sin ir a las oficinas del club".

"Con esta situación no puedes hacer planes para más adelante y creo que en el fútbol va a haber un antes y un después de esto, porque también se le ha hecho ver a la UEFA que no vale todo", concluyó. EFE

