El Barcelona se plantea llevarse a Emerson del Betis en verano

La continuidad de Semedo está en el aire y, antes de lanzarse a por otro lateral derecho, el conjunto azulgrana contempla la posibilidad de repescar al brasileño, por el que tiene una opción de compra de 6 millones de euros a ejecutar en 2021. De lanzarse a por Emerson de Souza este verano, el Barcelona deberá compensar económicamente al Betis, algo por lo que no tendrá inconveniente.

Según el diario SPORT, el equipo catalán también contempla la opción de repescar a Emerson para poder hacer caja por él este verano. Dos equipos de la Premier están interesados en el brasileño, y el Barcelona debe ingresar 124 millones antes del próximo 30 de junio.

Los planes de Emerson si el Barcelona y el Betis no llegan a un acuerdo

“Me quedo aquí, porque tengo contrato hasta junio del año que viene”, señalaba el defensor en una entrevista para El Demarque. “La gente me pregunta y les digo que me quedo aquí, pero otra cosa es que el Betis y el Barcelona puedan llegar a un acuerdo, como con todos los jugadores, y eso ya no tiene que ver conmigo”, añadía Emerson.

Precisamente por este motivo, el conjunto verdiblanco ya peina el mercado en busca de un recambio para Emerson. De momento, Héctor Bellerín, Martín Agirregabiria, Pedro Porro y Marc Navarro han sido relacionados con el Betis. El equipo andaluz está obligado a sumar a un lateral derecho a sus filas ya que Barragán no ha sido renovado.

La salida de Emerson al Barcelona podría facilitar varios fichajes

Tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, el Betis tiene varios objetivos en el equipo blaugrana. Por un lado quiere ampliar la cesión de Carles Aleñá y, por otro, hacerse también con la de Pedri. De igual manera, Junior Firpo podría regresar al club de las Trece Barras en calidad de cedido.