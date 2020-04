Dmitrovic podría ser el sustituto de Adán en el Atlético de Madrid

El conjunto rojiblanco no ha renovado al guardameta de 32 años y quedará libre al final del presente curso. El Atlético de Madrid busca suplente para Oblak y, como sucediera en su día con Antonio Adán, quiere encontrarlo en la Liga Santander. Una de las opciones que más gusta es la de Marko Dmitrovic.

Rui Silva y José Sá, las alternativas del Atlético de Madrid a Marko Dmitrovic

Aunque el portero del Eibar tiene una cláusula de 20 millones de euros, termina contrato en 2021, por lo que el cuadro armero podría ver con buenos ojos hacer caja por el serbio este verano. Según Ok Diario, el Atlético de Madrid ya intentó el fichaje de Dmitrovic el pasado verano y volverá a la carga éste. Otra opción que baraja el conjunto rojiblanco es la de Rui Silva. El meta del Granada tiene una cláusula de 15 millones de euros aunque el equipo andaluz podría conformarse con ingresar 10 por el luso. Rui Silva también tiene al Oporto y al Benfica tras sus pasos, aunque éste ha descartado regresar a Portugal, quiere seguir su carrera en la Liga Santander. De no renovar con el Granada, algo que no se descarta, Atlético, Betis y Real Madrid serían los favoritos para hacerse con sus servicios.

También gusta al Atlético de Madrid José Sá, guardameta del Olympiakos. No obstante, el que fuera su entrenador en el Oporto, Daniel Correia, ha desaconsejado a José Sá fichar por el cuadro colchonero: “Sólo tendría sentido que se marchara a un club en el que pudiese jugar. Dejó el Porto para tener más minutos de juego y lo normal sería continuar por ese camino. Ir a un club como el Atlético de Madrid para ser un sustituto no sería un paso atrás, pero, en términos deportivos, sería mucho mejor para él seguir siendo titular”.