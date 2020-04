Rajkovic, nuevo portero en la agenda del Sevilla

El guardameta de 24 años, al que ya quiso contratar el Sevilla el pasado verano, finalmente fichó por el Stade Reims por 5 millones de euros. Ahora, pese a que su precio se elevará muy por encima de dicha cantidad, Monchi se plantea volver a lanzarse a por Rajkovic.

Rajkovic, que también ha sonó para el Espanyol y para el Getafe, es el portero menos goleado de la liga francesa. Esto ha hecho que varios equipos alemanes, ingleses y españoles, entre ellos el Sevilla, se han interesado por él según TF20.

Rajkovic y Aitor Fernández, opciones para la portería del Sevilla

Además Rajkovic, otra opción que baraja el equipo andaluz es la de Aitor Fernández pese a que tiene una cláusula de 30 millones de euros con el Levante. Vackík termina contrato en 2021 y el conjunto hispalense no tiene previsto renovarle. Así pues, el Sevilla podría venderle este verano. Además, no ejercerá la opción de compra de 4 millones de euros que tiene sobre Bono. El equipo andaluz está dispuesto a hacer una importante inversión por un nuevo portero y Aitor Fernández, al igual que Rajkovic, es una opción que gusta a Monchi.

Aitor Fernández, por su parte, no vería con malos ojos renovar con el Levante. Tampoco regresar al País Vasco, o bien de la mano de la Real Sociedad o de su exequipo, el Athletic. "Estoy muy feliz aquí, también mi pareja; me siento orgulloso de la temporada. Que haya clubes interesados en ti dice que tu temporada está siendo buena. En algún momento de mi carrera deportiva, ya que llevo mucho tiempo fuera de casa, me gustaría volver a mi casa. Pero no sé si es el momento o no, habría que valorar muchísimas cosas”, decía recientemente al ser cuestionado por su futuro.