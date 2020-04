Lucas Ocampos, posible sustituto de Neymar en el PSG

La cláusula del atacante de 25 años del Sevilla es de 65 millones de euros, un precio que varios equipos amenazan con pagar. Además del Bayern de Múnich y del Atlético de Madrid, tal y como contamos en LAOTRALIGA, el Borussia Dortmund está dispuesto a hacer frente a dicha cantidad si vende a Jadon Sancho. Esta es una opción que también contempla el PSG, que piensa en Lucas Ocampos como recambio de Neymar si el brasileño finalmente es traspasado.

Según Fichajes.net, el fichaje de Lucas Ocampos por el PSG estaría avalado por Leonardo. Cabe señalar que el pasado verano el conjunto francés ya fichó a Sarabia al Sevilla a cambio de su cláusula de rescisión.

Además del PSG, el Atlético de Madrid quiere llevarse a Lucas Ocampos del Sevilla

El cuadro colchonero tiene previsto hacer caja por Thomas Lemar en verano y busca a un futbolista en su demarcación, siendo Lucas Ocampos una de las opciones que más gustan en el Wanda Metropolitano. Además de pensar en el extremo, el Atlético de Madrid tampoco vería con malos ojos acoger a Diego Carlos en sus filas. El central de 27 años es muy del agrado de Diego Simeone y el conjunto rojiblanco no dudará en pagar su cláusula de 75 millones de euros si opta por hacer caja por José María Giménez, al que pretende el Liverpool. Cuestionado por su futuro, Diego Carlos señalaba recientemente: “Si algún día me voy del Sevilla, me quiero ir a un equipo mucho más grande”.