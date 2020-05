Real Valladolid y Alavés han pedido al Barcelona la cesión de Oriol Busquets

Tras su paso por el Twente, el centrocampista de 21 años volverá a salir en calidad de cedido la próxima temporada. Aunque equipos como el Colonia, el Mainz, el Hamburgo y el Werder Bremen quieren ofrecer acomodo a Oriol Busquets, éste podría tener una oportunidad en la Liga Santander. Real Valladolid y Alavés también quieren al futbolista del Barcelona.

“Sí, han ido preguntando todos estos equipos”, ha confirmado el futbolista en L’Esportiu. No obstante, Oriol Busquets ha dejado claras sus intenciones: “Mi idea es hacer la pretemporada con el primer equipo; si es por quedarme en el Barcelona, juego donde haga falta”. Y es que ésa es la gran baza del centrocampista: “Si la polivalencia que he ganado en el Twente me da más opciones, bienvenida sea esa polivalencia”.

El Valladolid pedirá al Barcelona la cesión de Oriol Busquets y al Real Madrid la César Gelabert

Aunque el atacante de 19 años termina contrato con el Real Madrid al final del presente curso, el conjunto blanco trabaja para renovar a la gran perla de su cantera. Para que César Gelabert acceda a ello, el cuadro merengue le habría propuesto dejarle salir en calidad de cedido de cara al siguiente curso, donde podría encontrar acomodo en el Valladolid o en el Real Zaragoza si es que asciende el equipo maño.

Pese a haber sido tentado por Barcelona, Borussia Dortmund, Arsenal, Manchester United y Olympique de Lyon, dicha propuesta parece que será suficiente para que el atacante renueve con el Real Madrid. Así pues, César Gelabert seguirá los pasos de Martin Odegaard, de Kubo o de Óscar Rodríguez. En su caso, saldría como cedido a un equipo de la Liga Santander como el Valladolid de Ronaldo Nazario o el Zaragoza si es que finalmente asciende a Primera División.