Los equipos por los que estuvo cerca de dejar Arda Turan el Atlético antes de fichar por el Barcelona

El centrocampista de 33 años, que aún pertenece al conjunto azulgrana, ha repasado su trayectoria en Instagram. Según ha reconocido Arda Turan, su fichaje por el Barcelona le pilló por sorpresa ya que él creía que ficharía por el Bayern de Múnich. Además ha desvelado que un año antes estuvo cerca de abandonar el Atlético de Madrid para recalar en el Manchester United.

El Barcelona consiguió cerrar el fichaje de Arda Turán, algo que también intentaron el Bayern de Múnich y el Manchester United

“Mi representante Ahmet Bulut no me dijo que el Barcelona me había fichado. Me enteré del acuerdo 15 días después. Yo pensaba que me iba a ir al Bayern de Múnich porque un año antes, se cayó mi traspaso al Manchester United en el último minuto. El documento se cayó de la bolsa de Ahmet Bulut cuando estábamos juntos. Vi el logo del Barcelona encima de estos papeles. No podía creerlo”, ha dicho Arda Turan en Instagram.

“Aprendí el juego táctico en el Atlético de Madrid. Si yo hubiera ido al Barcelona directamente desde el Galatasaray, me hubiese resultado difícil. Cada partido fue duro en el Atlético. En la Superliga turca también había rigidez en los derbis. Cuando no organizas un partido tácticamente bien, comienzas el partido 2-0 por detrás”, ha finalizado el turco, que disputó un total de 178 partidos con el Atlético de Madrid, equipo con el que consiguió 22 goles. En el Barcelona, por su parte, jugó 55 y viendo puerta en 15 ocasiones.