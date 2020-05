Fernando Hierro explica por qué no fichó por el Atlético de Madrid

El central tenía un acuerdo en 1989 con el conjunto rojiblanco. El Real Madrid pagó una indemnización a Jesús Gil y finalmente fichó a Fernando Hierro. El presidente del Atlético, por su parte, regaló 70.000 relojes a sus socios con la inscripción 'Regalo de Don Ramón’.

Fernando Hierro, agradecido al Atlético de Madrid

Cuestionado al respecto en una entrevista para el diario AS, Fernando Hierro ha señalado: “Lo es y años más tarde le conté la historia tal y como pasó a los hijos de Jesús Gil, con lo que tengo una estupenda relación. Yo estaba en el Valladolid, tenía 21 años y era muy inexperto. A mí me dijeron que mi traspaso por el Atlético de Madrid lo habían cerrado mi presidente Miguel Ángel Pérez Herranz y Jesús Gil, pero se cruzó el Madrid y era la ilusión de mi vida. Yo aposté fuerte, fui valiente y dije que si no jugaba en el Madrid, me quedaba en el Valladolid, donde tenía dos años más de contrato. Jesús Gil fue muy comprensivo, siempre se lo agradecí y cumplí mi sueño durante 14 años”.

El malagueño también ha recordado cuando Radomir Antic le puso a jugar como centrocampista: “Yo nunca había sido defensa, pero en mi último año en el Valladolid Cantatore me quiso probar de central, también cuando llegué al Madrid con Toshack, pero Radomir me dijo que yo era joven y quería que trabajara para el equipo más adelante. Para mí no era fácil jugar en esa posición, aunque pueda parecer que son posiciones parecidas a nivel táctico. A mí me surgió un conflicto físico y de entendimiento del juego, porque en la Selección jugaba de centrocampista y luego volvía al Madrid y lo hacía en el centro de la defensa. Fue Jorge Valdano quien habló conmigo y me dijo que el equipo me necesitaba de defensa y ahí acabé, también en la Selección con Camacho. La polivalencia me ayudó y al equipo, pero yo sabía que con el tiempo, como les había pasado a otros, acabaría de central y acabé adaptándome bien.”