Recomiendan a Thomas que no fiche por el Arsenal: “Su carrera caerá en picado”

El exfutbolista ghanés Nii Lamptey, ex del Aston Villa, no ve a su compatriota en la Premier. Pese a que se ha dicho que Thomas Partey está cerca del Arsenal, Nii Lamptey le ha recomendado que siga en la Liga Santander, ya sea de la mano del Atlético de Madrid o de cualquier otro equipo.

“Thomas tiene muchas ofertas pero su carrera caerá en picado si no elige bien su próximo movimiento. El país y la liga que elija determinará el futuro de Thomas. Le aconsejaría que se quedara en España antes que irse a Inglaterra o Italia. Por su estilo de juego, debería moverse dentro de LaLiga y fichar por otro club top antes centrarse en el dinero y marcharse a otro país porque eso puede ser suicida", ha dicho el ex del Aston Villa en una entrevista concedida a Ocean 1.

"Algunas veces, una decisión puede destruir tu carrera. Irme a Inglaterra fue un error para mí. No debí irme al Aston Villa porque su estilo de juego no me convenía. Haberme ido a Francia o España habría ayudado más a mi carrera”, ha añadido Nii Lamptey.

Thomas Partey está decidido a iniciar una nueva aventura en la Premier

Otros equipos con los que también ha sido relacionado Thomas Partey son el Bayern de Múnich y el Inter de Milán. Pese a ello, Daily Telegraph señala que el futbolista ha comunicado a su entorno que “tiene la ambición de demostrar su valía en la Premier League con un traslado al Emirates Stadium”. Así pues, tal y como contamos en LAOTRALIGA, el Arsenal pagará la cláusula de Thomas Partey al Atlético de Madrid, que es de 50 millones de euros.