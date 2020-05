Ibrahima Diallo se convierte en una prioridad para el Sevilla

El centrocampista de 21 años, al que muchos comparan con Kanté, se ha convertido en una prioridad para Monchi. Gran conocedor del fútbol francés, el director deportivo del Sevilla negociará este verano para llevar a Ibrahima Diallo al cuadro hispalense.

Así lo asegura L’Equipe, que también coloca a Arsenal, Everton, Leicester y Niza tras los pasos del galo. Según el citado medio, el Leicester ya intentó fichar a Ibrahima Diallo en el mercado invernal, aunque el Brest tumbó su oferta de 16 millones de euros.

“Sé que tengo unas cualidades atípicas para mi edad, pero esta ventana de transferencias la viví con normalidad. ¡En mi cabeza sabía que no me iría! En realidad no intenté averiguarlo. ¿16 millones por mí? Es el fútbol actual, no me sorprende. Ahora, cuanto más jóvenes somos, más valor tenemos”, dijo el futbolista recientemente en Le Télégramme reconociendo la oferta del Leicester.

El Sevilla podría apuntalar su centro del campo con Ibrahima Diallo y con Maxime López

El equipo andaluz tendría un principio de acuerdo con el Olympique de Marsella para hacerse con el centrocampista de 22 años, que sería el recambio de Éver Banega de cara al siguiente curso. Según contamos en LAOTRALIGA, el Sevilla pagará unos 8 millones de euros por Maxime López. Sin duda, toda una ganga si se tiene en cuenta que el conjunto hispalense ofreció más en su día por el francés tal y como reconoció él mismo: “Ha habido contactos con el Sevilla, no voy a mentir. En enero, en particular, estaban muy interesados, pero había dudas de que me fuera entonces. Hubo contactos también en verano, pero cuando el club rechaza 15 millones por ti es agradable; cuentan contigo”.