El Betis quiere renovar a Loren Morón... ¡y bajar su cláusula!

Pese a que el delantero de 26 años tiene contrato hasta 2022, el conjunto verdiblanco quiere prorrogar la duración de éste hasta 2024. Para convencer a Loren Morón, el Betis ha propuesto al futbolista rebajar su cláusula de rescisión de 60 a 50 millones de euros, por lo que su salida sería más factible.

Loren Morón pudo cambiar el Betis por el Barcelona

Cabe señalar que el propio Loren Morón reconocía recientemente que fue una opción para el Barcelona tras la lesión de Dembélé; sin embargo, su precio fue un obstáculo para el equipo catalán. “Tomó mucha forma y sonó mucho en los medios pero hasta que no viera el papel no quería sacar la mente del Betis”, señaló el atacante. “Podría hablar de que es un orgullo que equipos grandes se interesen por mí, no oculto que es una alegría, pero estaba muy tranquilo porque lo que tuviera que venir, vendría. El Betis es un club que me ha dado todo y ojalá sean muchos años más”, ha agregó Loren Morón.

Cuando todavía era una posibilidad para el Barcelona, Loren Morón reconoció el interés del equipo catalán en una entrevista: “Sí, llegarme me ha llegado, no voy a ocultar que es una alegría tremenda que uno de los mejores equipos se interese por ti o al menos que suene, yo no voy a ser menos y también me alegro, pero estoy muy centrado en lo que tengo aquí, en lo que quiero seguir haciendo aquí y el futuro dirá lo que sea y que sea bueno para todos”.

“Sé que podían firmar por la lesión de Dembélé, pero eso lo lleva mi agente, yo tampoco quiero meterme mucho ahí. Estoy pensando en el partido del domingo que va a ser muy vistoso y para nosotros es una final. El Barça es el mejor equipo del mundo y tiene al mejor jugador. Con Junior he hablado mucho, pero sobre todo de cómo nos va y de nuestra amistad, que espero que siga mucho tiempo”, finalizaba.