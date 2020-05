Diego Fernández Talaverón, el delantero del Sevilla por el que pujan Barcelona y Real Madrid

Los dos grandes de la Liga Santander, que tienen a Diego Carlos en sus agendas, también siguen a un segundo jugador del conjunto hispalense. Tanto el Real Madrid como el Barcelona quieren reclutar en sus filas a Diego Fernández Talaverón, atacante de 18 años del Sevilla.

Tras notar 22 goles en los 22 encuentros que ha disputado con el equipo andaluz, el delantero ya tiene grandes pretendientes tras sus pasos. Según Diario de Almería, además del Barcelona y del Real Madrid, el Ajax y varios conjunto de la Premier pujarán para fichar a Diego Fernández Talaverón.

Diego Fernández Talaverón, dispuesto a seguir en el Sevilla pese al interés de Barcelona y Real Madrid

El Sevilla, por su parte, ya ha movido ficha para blindar a su futbolista, algo que ve con buenos ojos Diego Fernández Talaverón. “Espero seguir en el Sevilla. Han venido muchos equipos interesados en mí, de España y de fuera. Pero yo estoy muy feliz aquí, me tratan muy bien los compañeros y cuerpo técnico, al igual que los tutores en la residencia. He sido pichichi con mucho esfuerzo, en una temporada muy rara que no hemos podido terminar. Me fui muy joven de Almería y me ha costado la adaptación. En los clubes grandes no te puedes relajar nunca porque te pisan el terreno”, reconocía el atacante.

En Nervión se muestran optimistas al respecto. “Sevilla es el mejor entorno posible para que el delantero pueda asentar su prometedora carrera”, han señalado desde el club en ABC.