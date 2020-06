¿Dónde jugará Bruno Soriano la próxima temporada?

El capitán del Villarreal, Bruno Soriano, quien volvió jugar en un partido oficial el pasado lunes ante el Sevilla, tras más de mil días sin poder hacerlo por diversas lesiones, aseguró en rueda de prensa que no piensa en el futuro sino en el día a día.

"No me voy a plantear el futuro. Solo pienso en el mañana para venir a entrenar y disfrutar de este final de temporada. Tenemos muy buen equipo para alcanzar los puestos europeos. El partido contra el Valencia es especial para todos nosotros. Quiero disfrutar y luego ya veremos", apuntó.

El futbolista de 36 años saltó al terreno de juego en el minuto 88 para poner fin a un calvario de más de tres años, en los que reconoce que se planteó la retirada, aunque indicó que poder volver a sentirse jugador fue muy emotivo.

"Estoy muy contento. Ayer me costó dormirme por todo lo que había vivido en el campo. Eché de menos a la afición, pero mis compañeros me hicieron sentir muy bien y fue un día muy especial para mí. Ha sido muy duro y complicado. Sabemos que hay lesiones de larga duración, pero la mía ha sido todavía más. Ha habido momentos de todo tipo, incluso algunos en los que pensé tirar la toalla. Se hace muy duro el día a día. He tenido dudas, pero ahora por fin he podido volver a jugar después de todo el trabajo", recalcó.

Sobre sus primeras sensaciones tras volver a jugar, afirmó que "estaba preparado para salir al máximo. No tenía tiempo para adaptarme. Quise disfrutar cada segundo que estuve en el campo. Me encontré bien y en dos minutos ya se me pasaron los nervios. Disfruté desde dentro que era lo que quería".

Bruno destacó el recibimiento que tuvo en el vestuario a la conclusión del encuentro. "Para mí significó muchísimo. Estaba muy emocionado. No me lo esperaba y no me lo creía lo que estaba pasando. Todos me felicitaron y se portaron muy bien conmigo. Es algo que siempre voy a guardar en mi corazón", dijo.

"Que se porten así de bien no lo voy a olvidar. Si no fuese por Javi (Calleja) mi regreso posiblemente no se habría dado. Siempre ha confiado en mí para que pudiera volver. Y la gente del club también se ha portado genial conmigo. Son cosas que te marcan en la vida. Cuando esté en mi casa lo recordaré y me emocionaré", prosiguió.

También destacó que "el club se ha portado conmigo de manera increíble. El presi me dio un abrazo y fue uno de los mejores que siempre recordaré. No creo que haya muchos clubes que en esta situación se porten igual de bien con un jugador. En ningún momento me han presionado, al contrario. Siempre me han apoyado".

El futbolista también recordó que en este largo periodo de inactividad hubo gente que pensó que lo mejor que podía hacer era retirarse. "He escuchado cosas muy feas, pero al final cuando lo pasas tan mal solo recoges lo que te aporta. Lo malo lo apartas. Mucha gente se ha portado genial conmigo y con eso me quedo. La gente del pueblo me ha mostrado su cariño y siempre lo tendré guardado", subrayó.

"Volver y no poder compartirlo con la afición se me queda como una espina. He perdido tres años de fútbol y muchas veces me he sentido triste. Me sentía como un zombie que va por ahí deambulando. No podía hacer lo que hacían mis compañeros. Me gusta estar integrado deportivamente hablando. Estoy superándolo, pero no me olvidaré de todo lo que he pasado durante estos tres años. Ojalá pueda volver a jugar con los aficionados en el estadio", continuó.

El internacional español relató como afrontó este largo periodo de inactividad. "Vas pasando por etapas. Al principio piensas que en unos meses se iba a solucionar y te vas marcando fechas, pero poco a poco te olvidas de eso y solo buscas buenas sensaciones para entrenar con el equipo. El aspecto psicológico es muy importante y ha habido momentos que he estado hundido porque quería ayudar. Al final lo he conseguido que es lo importante", comentó.

Tras jugar unos minutos ante el Sevilla, el centrocampista reconoció que le haría mucha ilusión participar en el duelo regional ante el Valencia. "Jugar contra el Valencia siempre es especial para mí. Ojalá tenga minutos y pueda disfrutar de ese partido", apuntó.

“El Valencia es muy buen equipo. Tiene una plantilla muy amplia y va a ser muy difícil. Creemos que tendremos nuestras opciones, seguro. Echaremos en falta a nuestra afición, pero hay que adaptarse e intentar hacerlo bien desde el inicio. Lo daremos todo para superarles”, finalizó.