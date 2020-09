El Sevilla tumba una oferta del Manchester City por Koundé

Tal y como vaticinamos en LAOTRALIGA, el equipo que dirige Pep Guardiola ha movido ficha por el central de 21 años. Pese a que el Manchester City ya ha fichado a Aké por 45 millones, tiene previsto incorporar a un nuevo central. Si bien su primera opción era Koulibaly, las altas pretensiones del Nápoles le han llevado a presentar una oferta al Sevilla por Jules Koundé.

El Manchester City podría volver a presentar una oferta al Sevilla por Jules Koundé

Según MARCA, el conjunto hispalense ha tumbado una oferta de 55 millones de euros del Manchester City por su defensor. Ahora, el City volverá a intentar el fichaje de Koulibaly y no se descarta que lance una nueva ofensiva por Jules Koundé si no alcanza un acuerdo con el Nápoles. El Sevilla, por su parte, se remitirá a su cláusula de 90 millones de euros, parte de los cuales iría a parar a las arcas del Girondins, que se guardó un porcentaje sobre una posible venta.

Cuestionado por el futuro de futbolistas como Jules Koundé, Diego Carlos o Lucas Ocampos, Monchi señalaba recientemente: “En un escenario normal sería pesimista porque y son jugadores que han llamado mucho la atención y además somos un club que trabajamos como trabajamos y que no vamos a cambiar. Si vienen ofertas que son increíblemente buenas, se estudiarían”.

Jules Koundé, por su parte, ha asegurado que seguirá en el Sevilla esta temporada: “Soy jugador del Sevilla, estoy bien aquí. Hay una frase que repetimos mucho y a veces parece que se dice sin pensarlo, pero la realidad es que en el mundo del fútbol no sabemos nunca lo que va a pasar. De momento soy jugador del Sevilla y estoy muy concentrado en lo que tenemos que hacer como grupo. A día de hoy, me quedo en el Sevilla. Ahora mismo no pienso en un futuro a largo plazo, lo que sé es que estoy contento en el Sevilla y muy agradecido, porque es un honor estar en este club, en el que he crecido mucho. Soy feliz”.