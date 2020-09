El Arsenal podría ofrecer hasta 65 millones por Diego Carlos

Varios equipos de la Premier amenazan la continuidad del central de 27 años en el Sevilla. El último de ello sería el Arsenal, que si bien no podría alcanzar los 75 millones de euros que figuran en la cláusula de rescisión de Diego Carlos, sí una cifra cercana.

Arsenal y Manchester City quieren a Diego Carlos

En concreto, según The Sun, el club gunner estaría en disposición de ofrecer hasta 65 millones por el brasileño. Además del Arsenal, el Manchester City no ha descartado el fichaje de Diego Carlos. Aunque el conjunto inglés ya ha fichado a Nathan Aké por más de 40 millones de euros, tiene previsto reforzarse con otro central de cara al siguiente curso. Si bien la prioridad del Manchester City es Kalidou Kaulibaly, con el que ya tendría un acuerdo, piensa en Diego Carlos como alternativa por su no fuera capaz de hacer lo propio con el Nápoles.

Por Kaulibaly han pedido 100 millones al Manchester City, mientras que sacar a Diego Carlos del Sevilla cuesta 75. No obstante, el equipo que dirige Pep Guardiola tampoco tiene previsto alcanzar dicha cantidad.

Cuestionado recientemente por su posible salida del Sevilla, Diego Carlos señalaba: “Hay sólo rumores, nada concreto. Ya dije que si salía es para dar el salto a un club más grande y el Sevilla es un gigante”.

Por su parte Monchi, preguntado por la continuidad del brasileño y de Lucas Ocampos, comentaba: “En un escenario normal sería pesimista porque y son jugadores que han llamado mucho la atención y además somos un club que trabajamos como trabajamos y que no vamos a cambiar. Si vienen ofertas que son increíblemente buenas, se estudiarían”.