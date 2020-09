El Valencia se plantea el fichaje de Kevin Prince Boateng

El delantero de 33 años atraviesa una situación complicada en la Fiorentina y podría iniciar una tercera etapa en LaLiga Santander. Tras su paso por la Unión Deportiva Las Palmas y por el Barcelona, Kevin Prince Boateng es una de las opciones que maneja el Valencia para reforzar su ataque.

El ghanés gusta por su polivalencia, porque no ocuparía plaza de extracomunitario y porque podría llegar con la carta de libertad bajo el brazo. Esto último es algo que gusta especialmente al Valencia, muy limitado económicamente para reforzarse. Así pues, Kevin Prince Boateng podría ser el sustituto de Rodrigo Moreno en el conjunto che.

Kevin Prince Boateng y la lista de posibles fichajes del Valencia

Recientemente trascendía la lista de fichajes que Anil Murthy y Corona propusieron al Javi Gracia, en la que además de Kevin Prince Boateng, estaban futbolistas como Zozulia y Pedro Cairnero, futbolista de Tercera División.

El Valencia también se ha planteado traer de regreso a LaLiga Santander a Sergi Samper, que actualmente milita en el Vissel Kobe de Andrés Iniesta.

El club de Mestalla también ha tenido sobre la mesa las opciones de Mikel San José, de Víctor Sánchez y de Ander Iturraspe para reforzar su centro del campo, demarcación en la que ha perdido a Coquelin y a Parejo.

Entre los nombres más extraños que ha barajado el Valencia destaca el de Pedro Cairnero, que juega en el San Fernando. También el de Marcos Tébar, ex del Real Madrid que actualmente juega en el Odisha indio. Aleiz García, ex del Mouscrom belga; André Pinto, ex del Al Fateh de Arabia Saudí, Matheus Machado, ex del Inverness juvenil escocés, son otros de los futbolistas que Murthy y Corona han ofrecido a Javi Gracia.