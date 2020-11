La Juventus se interpone en el regreso de Javi Martínez al Athletic

El Athletic, que se plantó en los 10 millones cuando el Bayern de Múnich pedía 12 millones por el centrocampista el pasado verano, tenía la intención de volver a intentar su fichaje en el mercado invernal. Javi Martínez termina contrato al final del presente curso y las pretensiones del cuadro bávaro se reducirán aunque con lo que no contaba el Athletic es con que un nuevo equipo como la Juventus entrase en escena.

Según Fichajes.net, la Juventus estaría dispuesta a ofrecer 10 millones de euros al Bayern de Múnich por Javi Martínez en el mercado invernal. Sin duda, una buena opción para el navarro de seguir compitiendo al máximo nivel a sus 32 años y de probar fortuna en una nueva liga. Habrá que ver pues si la Juventus retrasa nuevamente su regreso al Athletic y también si el Athletic iguala la oferta de la Juventus o si espera al próximo verano para tratar de hacerse con Javi Martínez a coste cero.

El guiño de Javi Martínez al Athletic

Cuestionado por su futuro, Javi Martínez señalaba hace unos meses: “Tengo que sentarme a hablar con el Bayern. Acabó en 2021. Estoy preparado para todo. Lo que he vivido aquí ha sido buenísimo. Hay que esperar, porque hay mucha incertidumbre. No sabemos si habrá mercado, si se jugará la Champions... Si tengo que salir, estoy abierto a todo. Mis ideas son todas, cualquier cosa que me llene deportiva y personalmente. Puede ser jugar y vivir en Estados Unidos, en Australia, volver a España... Creo que aún me queda fútbol. ¿El Athletic? En Bilbao viví seis años increíbles. Claro que está ahí”.