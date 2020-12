El Betis está dispuesto a vender a William Carvalho para poder fichar

La lesión de Sergio Canales y la evidentes carencias del conjunto verdiblanco, especialmente a nivel defensivo, obligarán al equipo andaluz a reforzarse en el mercado invernal. Para poder acometer las diferentes operaciones que tiene previstas, el Betis piensa en hacer caja por William Carvalho en enero.

Tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, el Benfica estaría dispuesto a intentar el fichaje de William Carvalho. Cabe señalar que Jorge Jesús ya tuvo a sus órdenes a William Carvalho en el Sporting y estaría encantado de reencontrarse con él en el Benfica. “Trabajó algunos años a mis órdenes y sé cuál es su valor. Es un gran jugador y, como entrenador del Benfica, me gustan los grandes jugadores”, decía el técnico luso al ser preguntado por él en rueda de prensa. No obstante, Jorge Jesús señalaba: “Ahora tengo varios jugadores en esa posición y me dan la seguridad necesaria”.

Ante la insistencia de los periodistas, el entrenador del Benfica agregaba: “No tengo ningún problema en decir que William Carvalho es un excelente jugador”.

El Betis tratará de vender a William Carvalho por 30 millones

El equipo andaluz fichó al centrocampista a cambio de 16 millones de euros más cuatro en variables; y podría adquirir un 20 por ciento más sobre sus derechos por 10 millones de euros. Es por ello por lo que consideró insuficiente la oferta de 20 millones que presentó por él el Leicester en verano. El Betis no se conforma con recuperar la inversión que hizo por William Carvalho y habría tasado al portugués en 30 millones de euros ante el interés del Benfica.