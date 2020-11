El Betis elige a Carles Aleñá como recambio de Sergio Canales

Aunque el conjunto verdiblanco también ha pensado en Riqui Puig para reforzar su centro del campo tras la lesión del cántabro, prefiere a Carles Aleñá como recambio. Y es que Carles Aleñá ya jugó en calidad de cedido en el Betis durante el segundo tramo de la temporada el pasado curso. Conoce el club y su llegada estaría avalada por el vestuario.

Dado que el Getafe, que ya intentó su fichaje el pasado verano, también solicitará su cesión, el Betis ya ha contactado con Carles Aleñá. Aunque el centrocampista de 22 años sólo ha disputado dos partidos esta temporada, fue titular ante el Dinamo de Kiev, por lo que no termina de ver clara su salida. En el Barcelona, por su parte, prefieren que salga en busca de los minutos que no le está brindando Koeman para no ver frenada su trayectoria. No obstante, según Estadio Deportivo, será Carles Aleñá el que decida si se va al Betis, a otro equipo o si sigue en el Barcelona.

Riqui Puig, alternativa a Carles Aleñá para el Betis

De seguir en el Barcelona Carles Aleñá, el recambio de Sergio Canales en el Betis podría ser otro futbolista del conjunto azulgrana como Riqui Puig. Riqui Puig también disputó 25 minutos frente al Dinamo de Kiev en el que ha sido su segundo partido con el equipo catalán en el presente curso. Todo apunta a que saldrá del Barcelona en el mercado invernal en calidad de cedido y su prioridad sería encontrar acomodo en LaLiga Santander pese a que cuenta con atractivas propuestas para probar fortuna en el extranjero.