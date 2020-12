Paco Jémez se muestra dispuesto a entrenar al Real Zaragoza pero con condiciones

Tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, el conjunto maño está negociando con el técnico canario para que se convierta en su nuevo entrenador. Cuestionado al respecto, Paco Jémez ha confirmado el interés del Real Zaragoza. Además, el club también está sondeando al Mono Burgos.

“Es verdad que el Zaragoza me llamó. Estuvimos en conversaciones y normalmente, cuando quieres ir a un sitio, las cosas se hacen mucho más fáciles. Es más rápido alcanzar un acuerdo. El anterior director deportivo me comentó que el principal problema radicaba en la escasa capacidad del club para hacer fichajes en enero. De ir a Zaragoza, que para mí sería un orgullo, sería para tener que hacer cuatro o cinco fichajes de entidad, que eleven el nivel de la plantilla de una manera sustancial. El anterior director deportivo me dijo que el club disponía de una cantidad para fichar, que no voy a decir cual es, y a mí no me pareció suficiente. El gran problema está ahí”, ha dicho Paco Jémez en Gol.

Paco Jémez ha dejado abiertas las puertas al Real Zaragoza

“El club está en una situación difícil, ahora mismo no tiene director deportivo. Hay bastante inestabilidad en cuanto a posibles compradores y demás. En cuanto a lo deportivo, lo principal radica en eso, en los fichajes”, ha proseguido el canario. “A mí me gusta que corra el aire, yo dejo las puertas abiertas siempre. Espero que el Real Zaragoza acierte con su decisión. Es un club histórico”, ha finalizado Paco Jémez.