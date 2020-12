Gaizka Garitano y Míchel se jugarán el puesto la próxima jornada

Dos entrenadores de LaLiga Santander llegan señalados a la Jornada 13. Si bien Gaizka Garitano se jugará su futuro como técnico del Athletic en Mestalla frente al Valencia, Míchel verá como se reduce su crédito si el Huesca no obtiene un resultado positivo en casa contra el Alavés.

En lo que respecta al Athletic, el conjunto vasco es decimocuarto en Liga con 13 puntos a sólo dos de los puestos de descenso. El partido frente al Valencia ya ha sido calificado como una final y se ha llegado a decir que Marcelino García Toral relevará en el cargo a Gaizka Garitano si su equipo no da una buena cara en Mestalla. Tal fuerza ha cobrado este rumor que el propio Marcelino ha negado contactos con el conjunto vasco: “De hipótesis no me gusta hablar, lo que sí puedo decir es que nadie del Athletic se ha puesto en contacto conmigo ni con mi entorno y que nosotros, al igual que hacemos con Garitano y con todos los técnicos, tenemos un respeto máximo a nuestros compañeros y le damos todo nuestro apoyo”.

Por su parte, el Huesca llega a la Jornada 13 sin conocer la victoria. El cuadro oscense es último y Míchel está en la cuerda floja según afirma el diario AS. Así pues, el entrenador madrileño se jugará el puesto frente al Alavés pese a la confianza que ha demostrado en él el club hasta la fecha.