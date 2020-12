Jesé se ofrece al Getafe… ¡y recibe calabazas!

Sin equipo después de que el PSG rescindiera su contrato, el atacante de 27 años sigue buscando acomodo en LaLiga Santander. Tras ofrecerse al Celta de Vigo, Jesé Rodríguez ha hecho ahora lo propio con el Getafe, club que ya le sondeó el pasado verano.

Sin embargo, según el diario MARCA, el ex del Real Madrid ha recibido calabazas por parte del conjunto azulón. Así pues, tras la negativa del Getafe, Ginés Carvajal deberá seguir trabajando para encontrar acomodo a su representado. Cuestionado recientemente por el futuro de su representado, el conocido agente señalaba: “No he tenido ningún contacto con el Fenerbahçe, ni con ningún otro equipo turco. Pero ahora estamos negociando con unos clubes por Jesé. Uno de ellos es de la MLS. Jugar en Estados Unidos es también una opción para él. Estoy hablando con clubes en España y uno más en un país de Europa”.

Los objetivos del Getafe tras descartar a Jesé Rodríguez

Como ya hemos contado en LAOTRALIGA, el Getafe pretende fichar a un centrocampista de corte defensivo como Adalberto Carrasquilla, también tiene intención de mejorar su parcela ofensiva ofreciendo acomodo a Takefusa Kubo siempre y cuando el Real Madrid pueda cancelar su cesión al Villarreal. De no alcanzar un acuerdo por éste último, el conjunto azulón solicitará al Barcelona la cesión de Carles Aleñá. Aunque se había dicho que éste estaba cerca de regresar al Betis, ahora parece más cerca del Getafe, lo que ha llevado al equipo andaluz a lanzarse a por Riqui Puig, que antes de salir a préstamo renovará con el Barcelona.