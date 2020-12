Ángel Torres filtra que Kubo quiere jugar en el Getafe

Pese a tener contrato hasta final de temporada con el Villarreal, y pese a que para poder hacerse con sus servicios el Real Madrid deberá antes alcanzar un acuerdo con el submarino amarillo, el Getafe no pierde la esperanza de hacerse con Kubo. Así lo ha reconocido Ángel Torres, presidente del conjunto azulón, al ser cuestionado por el japonés.

“El chico parece ser que quiere venir, el míster me ha confirmado que si hay alguna posibilidad necesitamos un banda derecha y un mediocentro, serían en principio los dos refuerzos que queremos traer”, ha dicho Ángel Torres sobre Kubo en El Transistor.

En dicho programa, el presidente del Getafe también ha sido preguntado por Carles Aleñá, otro objetivo del equipo madrileño de cara al mercado invernal: “Podría ser porque ya lo tuvimos el año pasado, pero luego se fue al Betis. Y este año ha estado a punto, lo que pasa es que el Barcelona no está en su mejor momento, no hay junta directiva, hay elecciones el 24 y todo son dificultades. Para nosotros serían dos refuerzos importantes pero no nos vamos a volver locos. Vamos a intentar porque tenemos saldo en LaLiga traer un par de refuerzos, uno en la derecha y otro en el centro del campo”.

Además de a Kubo y a Carles Aleñá, el Getafe quiere a Adalberto Carrasquilla

En lo que respecta a Adalberto Carrasquilla, que en su día fue relacionado con el Real Madrid y con el Barcelona, el conjunto azulón confía en llegar a un acuerdo con el Cartagena para hacerse con este futbolista de 22 años por una cantidad cercana a los 2 millones de euros.