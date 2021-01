Fajr cumple con su amenaza y culpa a Bordalás por no haber entrado en Europa

Tras un gran inicio de temporada, el conjunto azulón se deshinchó tras el confinamiento. De ello ha hablado Fajr asegurando que era el momento de hablar y culpando abiertamente a Bordalás, al que también ha culpado de su salida del Getafe.

Ver también La Otra Liga .El Getafe rechaza intercambiar con el Betis a Cucho Hernández por Sidnei

Recordando su vuelta al equipo madrileño, el centrocampista de 32 años ha dicho en Hora Azulona: “Yo quería volver, no solamente Bordalás me hablaba, hablábamos los dos, estuvimos en contacto todo el año. Es normal que la gente piense que vine porque se jugaba Europa, pero no. En ese momento tuve oportunidad de irme a otro país a ganar el triple de dinero. Conocía al vestuario, conocía la manera de trabajar del entrenador y estaba como en mi casa. Tuve que volver a Francia por temas familiares y al final vuelvo, a lo mejor él pensaba que no era el mismo jugador de un año antes pero míster, no, por favor. Te respeto, has hecho un buen trabajo en el Getafe, no conoces el fútbol. No quería hablar pero es el momento de que la gente sepa el porqué. No me vas a decir que en un año que mi juego ha cambiado. ¿Dónde está ahora Bordalás el Dios? La culpa es suya”

“Sé lo que es pelear para estar arriba, pero el entreno no vale, no hace cambios, siempre el mismo equipo y un jugador se cansa, ve que no hay cambios. Yo veo el fútbol más que él, veo todas las ligas del fútbol, muero por el fútbol. Si dejas a un jugador fuera muchos partidos la culpa es del jugador, que no quiere trabajar, es lo fácil”, ha proseguido Fajr.

Fajr: “No entramos en Europa por culpa de Bordalás”

“Todo esto lo digo con todo el respeto al entrenador del Getafe. Hizo un gran trabajo, sí, pero también tiene un vestuario con gente fenomenal. En el Getafe todos son buenos, todos éramos jugadores de Primera y con calidad. Pero nos quedamos fuera de Europa League por su culpa. Y no entramos en Europa por su culpa, por no saber manejar un vestuario”, ha subrayado el marroquí. “Si tienes carácter, como yo, no juegas. Y por eso echó a Antunes o Kenedy”, ha finalizado.