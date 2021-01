Carles Aleñá habla de Koeman y explica por qué ha cambiado el Barcelona por el Getafe

Carles Aleñá, centrocampista catalán del Getafe, dijo este lunes que su salida del Barcelona se debe a la falta de minutos con Ronald Koeman y que con su incorporación al equipo madrileño pretende ser “protagonista y tener minutos”.

Ver también La Otra Liga .La publicación de la novia de Carles Aleñá en Intagram antes de cambiar Barcelona por Getafe

Aleñá, de 23 años, ha llegado en este mercado de invierno al Getafe en calidad de cedido por el Barcelona, con el que solo llevaba disputados esta campaña cinco partidos oficiales y 170 minutos de juego.

“No creo que me fallara Koeman. Hay jugadores que están por delante tuyo y tienes que ser valiente cuando no tienes minutos. Podía quedarme en el Barcelona, pero tenia que dar un paso adelante. No podía estar sin jugar porque sabía que sería difícil dar la vuelta a la situación porque no era de su agrado u otro motivo”, dijo Aleñá, en conferencia de prensa.

“José Bordalás me ha dado la confianza necesaria y por eso tenía las ganas de venir aquí. Si me iba a un sitio era al Getafe. Ha sido fácil y estoy contento”, confesó Aleñá, que durante varias temporadas ha compartido vestuario en el Barcelona con el argentino Leo Messi.

“Para mi Messi es el mejor del mundo. Nunca lo he visto descentrado. Siempre ha sido un gran capitán, es competitivo y siempre lo da todo. Es el mejor y lo sigue demostrando cada partido”, dijo el futbolista catalán.

La llegada de Aleñá al Getafe ha despertado una gran ilusión entre la afición azulona, que tiene muchas esperanzas depositadas en él.

"Cuando juegas al fútbol y más a este nivel tienes que convivir con esa presión porque tienes que hacer las cosas bien. Vienes de clubes grandes pero no es una presión jugar al fútbol, sino una cosa que tienes que disfrutar y cuanto más se disfrute mejor", manifestó.

“Lo que quiero en Getafe es volver a sentirme futbolista y protagonista. Quiero tener la confianza que creo que aquí la voy a tener, pero siempre mirando por el grupo. Quiero aportar mi grano de arena a un equipo muy hecho y que tiene mucha calidad”, comentó.

Aleñá ha llegado al Getafe junto con el centrocampista japonés Take Kubo, que también estará hasta final de temporada en el equipo madrileño cedido por el Real Madrid.

“Es un jugador de mucha calidad y es fácil entenderse con él porque entiende de fútbol. Nos vamos a ir conociendo pero con jugadores como Take es fácil asociarse, entenderse y podemos hacer grandes cosas para cumplir objetivos”, apuntó.

Antes de comprometerse con el Getafe, Aleñá habló con su amigo Marc Cucurella, que cumple su segunda temporada en el club madrileño.

“Es un amigo con el que he compartido muchos años en el Barcelona. Me habló bien del club, de la gente que trabajaba aquí y eso fue clave. De la palabra de un amigo me fío. Me dijo que estaría a gusto, que este club es como una familia y su opinión ha sido clave porque estamos en contacto diariamente”, finalizó.