La publicación de la novia de Carles Aleñá en Intagram antes de cambiar Barcelona por Getafe

A Ingrid Gaixas, la novia de Carles Aleñá, le ha costado despedirse del que ha sido su nidito de amor con el futbolista durante años. Si bien en enero del año pasado el centrocampista ya fue cedido por el Barcelona al Betis, en el presente mercado invernal ha recalado en el Getafe. Antes de mudarse a Madrid, la novia de Carles Aleñá ha querido despedirse de su casa con un emotivo mensaje en Instagram.

El mensaje de la novia de Carles Aleñá

“Hoy es la última noche que paso en esta casa de Barcelona y la gente que me conoce sabe el cariño y apego que le tengo a estas cuatro paredes. Aquí entramos a vivir siendo dos niños, compartimos muchos momentos, en esta habitación ha vivido mi hijo medio año y cada rincón de esta casa me tiene enamorada. He reído en la cocina hasta que me ha dolido la barriga y también he llorado enfrente del televisor del comedor. No he aprovechado el jardín tanto como me hubiera gustado y me hice una habitación para guardar los zapatos. Ha sido maravilloso vivir aquí”, ha comenzado diciendo Ingrid Gaixas.

“Pero me he dado cuenta de una cosa: el recuerdo que me dejan estas cuatro paredes es único para siempre y a partir de mañana empieza una nueva aventura. No me despido de Barcelona, me despido de mi casa. Siendo cuatro. Porqué mi casa está donde está mi família. Carles, Luca y Grey. Y ahí no hay frontera. Hasta pronto Barcelona ¡Nos vemos muy pronto!, añadía emocionada la novia de Carles Aleñá.