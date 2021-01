El Celta de Vigo elige a Cenk Tosun para reforzar su delantera

Pese a haber incorporado Aarón Martín, a Augusto Solari y ante la inminente llegada de Franco Cervi, el punta al que quería incorporar el cuadro celeste en el mercado invernal sigue sin llegar. Ahora, el gran favorito para reforzar la delantera del Celta de Vigo es Cenk Tosun, que busca una salida del Everton ante el poco protagonismo que le está brindando Carlo Ancelotti.

El internacional turco no quiere poner en peligro su presencia en la próxima Eurocopa y saldrá en busca de minutos. Consciente de ello, Felipe Miñambres, director deportivo del Celta de Vigo, ha contactado personalmente con Cenk Tosun según el diario AS. No obstante, su padre, que es su agente, ha recibido una oferta del Augsburgo. Además, el futbolista de 29 años cuenta con pretendientes en Italia y en Francia.

Cenk Tosun podría volver al Beşiktaş pese al interés del Celta de Vigo

Por su parte, Cenk Tosun no vería con malos ojos regresar al Beşiktaş en calidad de cedido. “Si el Everton y el Beşiktaş llegan a un acuerdo, estaré listo para volver a vestir la camiseta blanca y negra. Me gustaría ayudar al Beşiktaş hasta el final de la temporada. Si el Everton aprueba el traspaso, no sería un problema para mí”, señalaba recientemente.

A expensas de lo que suceda con Cenk Tosun, el Celta de Vigo ha atado a Franco Cervi. La llegada de este extremo izquierdo de 26 años del Benfica se hará oficial tan pronto como se concrete la salida de Lucas Olaza, ya que el club necesita liberar una plaza de extracomunitario para hacer hueco en su plantilla al argentino.