El Celta de Vigo, cerca de vender Okay Yokuslu al West Bromwich Albion

Tras haber incorporado a sus filas a Aarón Martín, a Augusto Solari y ante la inminente llegada de Franco Cervi, el Celta de Vigo busca aligerar su plantilla. Es por ello por lo que negocia la cesión de Okay Yokuslu, que no estaba contando para Coudet, al West Bromwich Albion, equipo que deberá aceptar una opción de compra obligatoria por el centrocampista de 26 años.

Ver también La Otra Liga .Cristiano Ronaldo y Georgina dan rienda suelta a la pasión en el jacuzzi

Según ha manifestado su agente, Batur Altiparmak, las conversaciones entre el Celta de Vigo y el West Bromwich Albion, van por buen camino. El turco ya estuvo cerca de dejar el cuadro celeste el pasado verano. Por aquel entonces, Fatih Terim, entrenador del Galatasaray, declaró: “Nosotros queremos fichar a Okay. Él también quiere ir a jugar en nuestro equipo, pero no hemos llegado a un acuerdo con su club. Estamos en unos momentos complicados económicamente en este mercado de verano. Quieres hacerlo, pero, a veces, no lo puedes realizar por las obstáculos económicos”.

El dinero que podría recibir el Celta de Vigo por la venta de Okay Yokuslu al West Bromwich Albion

La intención del cuadro otomano era hacerse con Okay Yokuslu en calidad de cedido a cambio de 1,5 millones y reservarse una opción de compra de entre 4 y 5 por él. No obstante, dado que su cláusula de rescisión es de 40 millones de euros, el Celta de Vigo pretendía ingresar más por su traspaso. Habrá que ver pues cuál es la opción de compra que acepta finalmente el West Bromwich Albion por Okay Yokuslu.