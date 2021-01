La Real Sociedad alcanza un acuerdo con Vicente Guaita

El guardameta de 34 años termina contrato con el Crystal Palace a final de temporada y era libre para negociar con otros equipos desde el pasado 1 de enero, algo que ha aprovechado del cuadro txuri-urdín para alcanzar un acuerdo con el ex del Valencia y del Getafe. Así pues, Vicente Guaita regresará a LaLiga Santander de la mano de la Real Sociedad a coste cero.

Según Mundo Deportivo, el portero firmará hasta 2023 y se incorporará al club donostiarra el próximo verano. No obstante, tampoco se descarta la incorporación inmediata de Vicente Guaita a la Real Sociedad por la lesión de Miguel Ángel Moyá, aunque se antoja poco probable. Aunque otros equipos de LaLiga Santander estaban tras los pasos del valenciano, finalmente ha sido el conjunto vasco el que se ha llevado el gato al agua.

La llegada de Vicente Guaita ala Real Sociedad implicará la salida de Moyá

El guardameta de 36 años termina contrato al final del presente curso y entre sus planes no está la retirada. Miguel Ángel Moyá quiere seguir en activo y le gustaría continuar en la Real Sociedad pese a estar actualmente a la sombra de Álex Remiro. Cuestionado por la confianza de su entrenador, dijo recientemente: “No me ha prometido que vaya a jugar más partidos. Y creo que hace bien. Imanol va por sensaciones. Ya me dijo que estuve a punto de jugar algún que otro partido, pero que Remiro estaba bien. Imanol hace las alineaciones para ganar. Mi deseo es que esta no sea mi última temporada, y si no lo es, y encima es en la Real, pues mucho mejor. Tengo la ilusión de seguir, aportar en todo lo que sea posible, y jugar. Estoy con ganas”. Habrá que ver pues que sucede con él cuando llegue Vicente Guaita al equipo.