Amor se burla del físico de Jesé y Aurah Ruiz responde

Pese al fichaje por Las Palmas, el delantero canario sigue dando que hablar fuera de los terrenos de juego. Esto es algo de lo que ha hablado Aurah Ruiz, su actual pareja, que respondiendo a sus seguidores de Instagram ha sido preguntada por Amor Romeira, que se ha burlado del físico de Jesé Rodríguez.

“Me parece que se tienen que mirar al espejo antes de burlarse de eso”, ha contestado Aurah Ruiz. Además de burlarse del físico de Jesé Rodríguez, Amor Romeira se ha reído también de cómo éste se está poniendo a forma para poder debutar con Las Palmas en el presente curso lo antes posible.

Amor Romeira ha contado cómo y dónde tuvo relaciones sexuales con Jesé Rodríguez

Según denunciaba recientemente Amor Romeira, que se dio a conocer por su participación en Gran Hermano, ha sido amenazada por Misael, hermano de Jesé Rodríguez. Pese a ello, lejos de asustarse, contratacaba desde su Instagram: “Hablando con Rocío, no sé si fue un lapsus o qué, dijiste ‘la tía esta o el tío este’, refiriéndote a mí. A ver Jesé, parece que se te ha olvidado las veces que hemos follado. A lo mejor tengo que refrescarte cómo nos metimos en el reservado VIP, que era un cuarto con cristales tintados, recordarte que había más gente que saben de nuestra noche de pasión”.

“Que, por cierto, la noche de pasión estaba tu mejor amigo, que dijiste que si no me importaba que mirara. Y te dije que mientras no me tocara no pasaba nada. Y empezamos a dar rienda suelta a la pasión, pero cuando me tocó el pecho me enfadé y te peleaste con tu amigo”, añadía.

“Hace tiempo sabías perfectamente lo que era y disfrutabas. Si quieres empiezo a dar detalles... porque estoy contando solo cómo te conocí, pero puedo seguir contando más. Así que no me faltes al respeto y recuerda lo que soy, porque tú lo conociste muy bien”, finalizaba Amor Romeira.

Aurah Ruiz y la posibilidad de volver a ser madre junto a Jesé

Aurah Ruiz también ha reconocido que tiene miedo de tener un segundo hijo con el futbolista, que sería el sexto de Jesé Rodríguez. “Tengo mucho miedo de tener otro hijo. Lo hemos pasado muy mal y no lo aguantaría otra vez. Pero no es el caso, aseguran que solo puede pasar una vez”, ha afirmado.