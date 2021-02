La Real Sociedad reconoce estar en contacto con Odegaard

Roberto Olabe ha reiterado que el centrocampista noruego no ha sido una posibilidad para el cuadro txuri-urdin durante el mercado invernal, donde ha recalado en calidad de cedido en el Arsenal. Sin embargo, ha admitido que en la Real Sociedad están en contacto con Martin Odegaard, por lo que no puede descartarse su regreso al conjunto donostiarra si vuelve a salir del Real Madrid en verano.

“Tenemos una relación excelente con Martin, y desde el minuto uno no fue una posibilidad. No hay ninguna película. Con Odegaard tenemos una muy buena relación y hablamos con él más allá de momentos puntuales. No fue una opción en ningún momento”, ha dicho Roberto Olabe en una entrevista para El Desmarque.

Insistido por el posible regreso de Odegaard a la Real Sociedad, ha señalado: “Son hipótesis. Ahora estamos centrados en lo que somos y en lo que tenemos adelante. Lo que venga después... Martin creció con nosotros, nos ayudó mucho, fue una relación de conveniencia maravillosa porque cada uno se entregó al otro de la mejor manera”.

La Real Sociedad negocia las renovaciones de Januzaj, Guridi y Monreal

Roberto Olabe ha confirmado también que el conjunto vasco confía en retener a Januzak y a Guridi, que en verano entrarán en su último año de contrato, y también a Monreal, cuyo contrato con la Real Sociedad expira al final del presente curso. “Tanto con Adnan, como con Jon Guridi y Monreal estamos en conversaciones con su entorno. Es una cuestión de voluntades a dos, tres o cuatro partes. Si me preguntas, a mí me gustaría que Januzaj se quedara”, ha afirmado.