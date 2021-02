El Valencia recibe calabazas por Reiss Nelson

El conjunto che, que ha reclutado en sus filas a Christian Oliva, a Ferro y a Patrick Crutone, ha cerrado el mercado invernal con unas nuevas calabazas, algo que había sido una constante hasta las últimas horas. En este caso, el futbolista con el que el Valencia se ha quedado con las ganas de hacerse ha sido con Reiss Nelson, atacante de 21 años del Arsenal.

Pese a que el club de Mestalla ya se había hecho con Patrick Crutone, esperaba sumar a un nuevo atacante a sus filas. Sin embargo, según el periodista Fabrizio Romano, el Valencia ha sido incapaz de alcanzar un acuerdo con el Arsenal para la cesión de Reiss Nelson, que esta temporada ha anotado 2 goles en los 10 partidos que ha disputado con el cuadro londinense.

Reiss Nelson y las otras calabazas que ha recibido el Valencia

Hasta la fecha, el conjunto che sólo había recibido calabazas por centrocampistas, el último de ellos ha sido Erick Pulgar, por el que la Fiorentina ha considerado insuficiente la opción de 12 millones de euros que el club de Mestalla quería reservarse por él. Anteriormente, el Valencia contempló la opción de hacerse con Marc Roca, centrocampista del Bayern de Múnich, y con Omar Macarell, ex del Real Madrid ahora en las filas del Schalke 04. En lo que a Marc Roca se refiere, su agente señalaba: “Está jugando en el mejor club del mundo y todavía necesita algo de tiempo. Sería un error irse ahora”. Por su parte, Omar Mascarell declaraba: “Cualquier interés es un halago, pero no me bajo del barco del Schalke”.