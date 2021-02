¿Por cuánto dinero puede repescar el Borussia a Alexander Isak en verano?

Aunque el delantero de 21 años tiene una cláusula de 70 millones de euros, podrá ser repescado por el conjunto alemán por 30. Esta es una opción que valora seriamente el Borussia Dortmund especialmente si termina vendiendo a Haaland. Cabe señalar que el cuadro bávaro ya tuvo la opción de llevarse a Alexander Isak de la Real Sociedad el pasado verano y que nuevamente, y por última vez, tendrá la opción de repescarle éste.

Las opciones del Borussia Dortmund con Alexander Isak

“Soy consciente de la opción entre los clubes y solo puedo decir que el Dortmund está en mi pasado y no en mi futuro. Realmente disfruto de estar aquí. Estoy enfocado únicamente en la Real Sociedad y no tengo ninguna intención de volver allí”, decía Alexander Isak hace un año. Si bien el año pasado el atacante anotó 18 goles con el conjunto donostiarra, ahora lleva 8, aunque está a sólo uno de igualar su mejor registro en Liga. En lo que respecta a su valor de mercado, la cotización de Alexander Isak, que llegó a la Real Sociedad a cambio de 10 millones de euros, es ahora de 22. No obstante, todo parece indicar que el Borussia Dormund podría venderle por una cantidad muy superior a 30, por lo que ejercer la opción de compra que tiene sobre él puede ser interesante ya sea para quedárselo, para cubrirse ante la posible salida de Haaland o para hacer caja. ¿Conseguirá la Real Sociedad retenerle en sus filas este verano?