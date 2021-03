Georgina Rodríguez explica por qué Cristiano Ronaldo no cambia las bombillas de su casa

El delantero de 36 años cuida al máximo todos los detalles para seguir rindiendo al máximo nivel y poder prolongar su carrera. Para ello, Cristiano Ronaldo realiza pocas tareas en casa. Por ejemplo, según ha contado Georgina Rodríguez, el futbolista de la Juventus no cambia ni las bombillas.

Noticias relacionadas La Otra Liga .Cristiano Ronaldo y Georgina dan rienda suelta a su amor en el jacuzzi

“Él no cocina. Después de entrenar toda la mañana, se merece encontrar un buen plato de comida caliente preparado con cariño en la mesa. Tenemos un chef y yo a veces cocino”, ha comenzado diciendo la española en una entrevista para Sportweek.

“Y cambiar una bombilla de luz en nuestra casa es imposible, tenemos techos tan altos. Si fueras Cristiano Ronaldo, ¿cambiarías una bombilla a casi 20 pies del suelo? Mejor no. Cuídate y dedícate a ser el mejor en lo que haces. Yo me ocuparé del resto. Hago que todo salga bien. Me gusta cuidar mi hogar y mi familia”, ha añadido Georgina Rodríguez.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo quieren volver a ser padres

Sobre el papel que ella desempeña en casa, ha señalado: “Sin duda, mi familia es mi prioridad. Mis hijos y mi esposo son lo primero. Los cuido mucho y mi corazón está atrapado. Lleno de amor. En Turín, tenemos una casa con jardín donde los niños pueden jugar. No nos falta nada. Amo mucho a la gente de la ciudad y estoy feliz aquí”.

Georgina Rodríguez no descarta que pronto un nuevo niño esté jugando en ese jardín. “Nos encantaría volver a ser padres. Pero deja que suceda cuando suceda. Cada día con Cris es un regalo. Estamos muy felices”, ha finalizado.