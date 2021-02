La Juventus también quiere llevarse a Kang in Lee del Valencia

El atacante de 20 años será una de las gangas des próximo mercado de fichajes. Kang in Lee no ha renovado con el Valencia y el club buscará hacer caja por él para evitar que abandone el equipo a coste cero en junio de 2022. Esto es algo que tratarán de aprovechar varios equipos, entre ellos la Juventus.

Noticias relacionadas La Otra Liga .Betis y Valencia piensan en Uros Djurdjevic para reforzar su delantero

Así lo asegura CalcioMercato, que al igual que hicimos en LAOTRALIGA, también coloca al Real Madrid tras sus pasos. La Juventus ya trató el pasado verano de hacerse con Kang in Lee, aunque el conjunto che se opuso a su venta. Ahora no será así ya que el club de Mestalla no quiere que se repita lo que sucedió con Ferran Torres. Precisamente, que el Valencia vendiera a éste por 23 millones de euros al Manchester City, cuando su cláusula era de 100, ha animado a la Juventus y al Real Madrid a interesarse por Kang in Lee. Y es que el coreano tiene una cláusula de 80 millones de euros, por su que su fichaje podría resultar todavía más asequibles.

La Juventus y el Real Madrid no son los únicos equipos que quieren a Kang in Lee

El diario AS, por su parte, señala que Kang in Lee es un jugador muy cotizado en la liga francesa. Allí Olympique de Lyon, Niza, Rennes y Mónaco trataron de hacerse con sus servicios el pasado verano. También en el mercado invernal el Betis ha solicitado al Valencia la cesión de Kang in Lee, aunque ha recibido calabazas por parte del conjunto che.