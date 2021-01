Cristiano Ronaldo y Georgina dan rienda suelta a la pasión en el jacuzzi

La pareja atraviesa un momento muy dulce y así ha querido demostrarlo Georgina Rodríguez, que ha compartido en su Instagram su último y ardiente vídeo con Cristiano Ronaldo en el jacuzzi. La publicación ha desatado la polémica no por tratarse de un vídeo subido de tono, sino porque la pareja estaba en el jacuzzi de un hotel que debería estar cerrado.

Recientemente, Georgina Rodríguez hablaba de lo que más le atrae del delantero, algo que ha quedado latente en su vídeo en el jacuzzi: “Cristiano es una de las mejores personas que conozco. Él me protege, tenemos un gran vínculo. Y no puedo negar lo obvio: ¡es una bomba! Todo en él me atrae”.

Cristiano Ronaldo ha querido celebrar en la nieve el cumpleaños de Georgina

Aprovechando que no fue convocado para el partido de Copa de Italia que la Juventus ganó este miércoles al SPA, Cristiano Ronaldo quiso celebrar en el Valle de Aosta el 27 cumpleaños de Georgina Rodríguez. Los medios italianos sostienen que la pareja se habrían alojado en un hotel que está oficialmente cerrado y dieron un paseo en motonieve, tal y como se puede ver en otro vídeo que fue retirado por su autor posteriormente.

Actualmente, debido a las medidas decretadas por el Gobierno italiano para intentar frenar el aumento de contagios por la covid-19, está prohibido cruzar la frontera regional entre el Piamonte, cuya capital es Turín, y el Valle de Aosta. Por ese motivo, los carabinieri de Aosta ya están investigando este presunto viaje de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez a Courmayeur.