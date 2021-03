Tamara Gorro presenta a Garay como nunca antes lo había hecho nadie

El central, sin equipo desde que terminase contrato con el Valencia en verano, tampoco ha encontrado acomodo en el mercado invernal. Pese a ello, Ezequiel Garay cuenta con un gran apoyo como es su mujer, Tamara Gorro, con la que lleva más de dos años y tienen dos hijos en común.

Noticias relacionadas La Otra Liga .Tamara Gorro da a elegir a sus seguidores entre dos de sus desnudos

La influencer así lo ha demostrado dedicando unas palabas en sus redes sociales al argentino. “Os presento a mi mejor amigo. Se llama Ezequiel Garay y tiene 34 años. Está en mis peores momentos y los buenos los potencia. Somos muy diferentes, pero a la vez compartimos las mismas aficiones”, ha comenzado diciendo Tamara Gorro en Instagram.

“Él es súper tranquilo, por eso a veces acaba de mí hasta el gorro. Es padre de dos niños preciosos y está casado con una mujer un poco loquita. En resumen: Todo el mundo tendría que tener un amigo como él”, finalizaba.

Tamara Gorro y por qué tiene cada vez menos sexo con Garay

Este post de Tamara Gorro llega después de que ésta reconociese en su podcast de sus encuentros sexuales con Ezequiel Garay. “¡Segundo podcast! Esta vez he querido hablar de un tema que para muchos aún es tabú. ¿Por qué el apetito sexual disminuye cuando llevas tiempo con tu pareja? ¿Influye el tener hijos y la falta de tiempo? Os cuento como lo vivo yo y nos dan respuestas el sexólogo @raulsexologo y mi querida @mar_montoro”, escribía en dicha ocasión en sus redes sociales.

Tamara Gorro admitía que su apetito sexual ha disminuido con el pasar de los años. Aún así quiso dejar claro algo referente a Ezequiel Garay. “Eso no quiere decir que me esté desenamorando de mi pareja, yo amo a mi pareja pero no todos los días me apetece tener relaciones porque estoy agotada. Creo que mucha gente se puede identificar conmigo”.

“Yo siempre le he dicho a mi marido que el amor hay que cuidarlo, es una planta que hay que regarla constantemente. Como se pierda esa hidratación, por llamarlo de alguna manera, todo se pudre”, concluía.