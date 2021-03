Tamara Gorro da a elegir a sus seguidores entre sus dos últimos desnudos

La mujer de Ezequiel Garay, que recientemente compartía una fotografía sin ropa con sus seguidores, ha compartido una nueva instantánea de la sesión que realizó. Y es que Tamara Gorro se hizo varias fotografías desnuda para poner una de ellas en su oficina. Tras compartir con sus seguidores el desnudo que había elegido para ello, ahora la influencer ha compartido el que ha sido uno de sus descartes.

Noticias relacionadas La Otra Liga .Higuáin regresa calvo a los entrenamientos y se convierte en objeto de burla en las redes sociales

“Esta era la otra imagen que pensé para poner en el mural de la oficina...¿Os gusta más? PD: no me digáis que sí que ya no la puedo cambiar jajajaja”, escribía en sus Instagram junto a la imagen en blanco y negro.

El desnudo elegido por Tamara Gorro

Anteriormente Tamara Gorro compartió con sus seguidores, la imagen que había elegido para su oficina. “¿Recordáis que me hice una sesión de fotos para algo especial? Aquí tenéis el resultado y en stories os muestro para donde era. ¿Os gusta familia virtual?”, empezaba diciendo la mujer de Ezequiel Garay. “Esta foto me la tenía que hacer un profesional porque iba a ocupar todo el mural de mi oficina”, añadía en uno de sus stories.

Días atrás, Tamara Gorro volvía a quitarse la ropa en Instagram. Lo hacía a lo ‘American Beauty’ para celebrar el haber alcanzado los 1,9 millones de seguidores en en esta red social. “1,9 millones de familia virtual. Seguiremos riendo, continuaremos apoyándonos, no dejaremos de estar unidos, pero sobre todo siempre estaremos de la mano. Porque quiero, me gusta, me hacéis bien y sois imprescindibles. ¡OS QUIERO!”, posteaba.