Rodrigo Moreno explica por qué era una necesidad para él abandonar el Valencia

Aunque la adaptación del internacional español al Leeds está siendo más lenta de lo que se esperaba, el delantero ha reconocido que necesitaba cambiar de aires. Por ese motivo, Rodrigo Moreno puso fin a su etapa en el Valencia según ha reconocido en la última entrevista que ha concedido.

“Llevaba bastante tiempo en Valencia; tres veranos en los que parecía que me iba y luego me quedaba. Había llegado el momento de cerrar una etapa de seis años, que califico de muy positiva. Y en ese contexto apareció el Leeds, la Premier… y el reto de trabajar con un entrenador como Marcelo Bielsa. Me llamó mucho eso”, ha dicho el futbolista de 30 años en el diario AS.

“Fueron seis años muy intensos en Valencia. Para mí y para todos los que los vivimos. Tuvimos años muy buenos y años muy malos. Creo que tuve nueve entrenadores, seis directores deportivos, tres presidentes… Necesitaba cambiar y el club también quería entrar en una nueva etapa. Nos fuimos muchos que llevamos tiempo allí… y así se dio todo”, ha añadido Rodrigo Moreno.

Rodrigo Moreno y su presencia en la próxima Eurocopa

El ex del Valencia ha reconocido que su rendimiento en el presente curso está siendo “irregular” y es consciente de que esto determinará su presencia en la próxima Eurocopa: “La Selección siempre es un reto. Todos tenemos ese deseo. Como te decía, estar en la lista siempre es muy difícil. En las grandes selecciones, como lo es España, siempre hay competencia y todo dependerá de lo que haga en lo que resta de temporada”.